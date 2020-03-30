各國A咖大讚台灣防疫一次看　網讚：歷史的一刻，謝謝台灣

▲古柏在議會上要加拿大總理杜魯道表態，是否支持台灣成為WHO觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，台灣迅速、確實的防疫行動屢屢受到國際的關注，除此之外，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）曾分享口罩生產的影片，其中口罩製造機就是來自台灣，讓台灣為疫情默默付出的事蹟曝光。臉書粉絲專業「台灣肉圓世界同行」整理出曾大力讚賞台灣的人士，並整理成一則影片，藉著疫情再次凸顯台灣在國際公共衛生上需要被重視。

影片第1位出現的就是紐西蘭總理阿爾登，曾在接受《1 News》連線專訪時大讚台灣防疫，稱台灣、新加坡和香港「這些國家都控制住了疫情」，相信紐西蘭也能做到，並在另一個時事評論節目「問與答」（Q+A）中表示，「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的」。

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▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

第2位則是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），曾在14日公開表示，會仿效類似台灣的方法；除此之外，計畫使用反恐追蹤技術，並且關閉部分經濟以減少新冠肺炎的感染風險。

接下來德國國會議員布本多弗（ Sandra Bubendorfer-Licht ）、加拿大保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）都在議會上稱讚台灣在應對疫情上的反應及作為，並大聲拼出、念出TAIWAN，台灣也因此在全球掀起一陣熱議。

最後則是日本副首相麻生太郎，在國會中公開批評WHO就像是中國的衛生組織，應該改名成CHO，並大讚台灣在這次的疫情中，是處理得最好的國家。

有網友在貼文底下留言，「我聽到玻璃碎了的聲音 」、「謝謝台灣隊長和醫護人員，這一仗我們真的打得很漂亮」、「這回台灣真的讓世界看到了」、「歷史的一刻，謝謝台灣」。