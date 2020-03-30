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把關防疫物資品質！中國商務部籲「須符合進口國標準」：若不合格依法懲處

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▲上海一間工廠口罩生產線,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲上海一間工廠口罩生產線。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全世界，中國近期不停對外援助口罩、快篩試劑等醫療物資，但卻被爆出品質不佳。中國商務部今（30）日正式宣布，由於醫療物資的質量安全「直接關係人的生命健康」，日後將要求出口的醫療物資須取得國家藥品監管部門的相關資格，符合進口國（地區）的品質標準要求，同時強調一旦出現品質問題，「發現一起，查處一起，依法懲處，絕不姑息」。

中國商務部晚間在官網發出新聞稿指出，當前全球疫情呈現加速擴散蔓延態勢，商務部會同相關部門按照習近平總書記的重要指示精神，在滿足國內疫情防控需要的基礎上，鼓勵企業擴大產能，有序出口，為國際社會抗擊疫情提供力所能及的幫助。

由於黨中央、國務院非常重視醫療物資的出口物資工作，因此要求商務部等相關部門嚴格把關，維護出口秩序，嚴厲打擊假冒偽劣行為。商務部強調，醫療物資的品質安全直接關係人的生命健康，日後若發現一起出口物資中有品質的問題，就查處一起，「依法懲處，絕不姑息」。

商務部表示將會同海關總署、藥監局發布公告，要求出口的相關醫療物資，必須取得國家藥品監管部門的相關資質，符合進口國（地區）的品質標準要求。「同時，我們也希望外國採購商選擇符合上述質量要求的產品供應商。我們將繼續與國際社會一道，共同努力，攜手抗擊疫情，推動構建人類命運共同體。」

中國外交部發言人華春瑩稍早也指出，「中方幫助別人，心意是真誠的，如果在這個過程當中出現了個別問題，我們都應該能以實事求是的態度予以合理的解決，希望對這個問題不要做政治化的解讀。」此外，她還強調，「實際上，在中國剛開始抗擊疫情的階段，中方收到了一些國家給予的援助物資，當中也有一些不合格的。當時我們的選擇是相信別國的善意、尊重別國的善意。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

 

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