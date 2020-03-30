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桃警追酒駕開槍誤擊女乘客致死　刑事局出動X光勘驗車助相驗

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▲桃園市八德警局27日深夜追捕酒駕男子案，卻誤擊後座楊姓女乘客致死，桃檢30日上午在桃園殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警局27日深夜追捕酒駕男子案，卻誤擊後座楊姓女乘客致死，桃檢30日上午在桃園殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局曾姓警員27日深夜追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，因吳拒絕攔檢還駕車二度衝撞警車，曾後來朝吳男座車連開5槍制止，卻誤擊後座楊姓女乘客，因傷重送醫不治；桃檢30日上午率法醫在桃園殯儀館解剖相驗，家屬也趕到現場，檢察官對於死因並未透露，家屬也未表達意見。桃檢指出，將等待鑑定報報出爐後才能釐清真正死因。

檢警指出，八德警分局八德所曾姓副所長與2名同仁27日深夜在八德區執行路檢，發現吳姓男子座車形跡可疑邀求停車受檢，但吳卻拒絕攔檢駕車高速逃逸，過程中二度衝撞警車企圖逃逸，曾姓員警持槍朝對方車輛射擊示意停車，吳姓男子後來在介壽、廣福路口被支援警網攔停。

▲桃檢檢察官30日上午在桃園殯儀館相驗楊姓女子，法醫向檢察官說明解剖過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢檢察官30日上午在桃園殯儀館相驗楊姓女子，法醫向檢察官說明解剖過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警盤查發現坐在後座的楊姓女子中彈倒於血泊中，經送醫後轉送林口長庚醫院急救仍宣告不治，吳男經酒測後酒測值為0.49毫克，桃檢複訊吳男後以2萬元交保。

桃檢30日上午在桃園殯儀館為楊姓女子進行相驗，家屬也到場了解，刑事局還出動X光勘驗車協助，桃檢對死因檢察官並未說明原因，家屬也對案情與死因未表達意見；據指出，楊女被發現時後背與大腿等處有槍擊傷痕，法醫解剖重點應該放在子彈進入身體部位，至於真正死因則須等待法醫研究所鑑定報告出爐後釐清。

►「即日起，我退出老化黨。」

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