華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

▲「斯卡吉特山谷合唱團」部分團員的留影。（圖／翻攝自斯卡吉特山谷合唱團臉書)

國際中心／綜合報導

美國華盛頓州一個合唱團在新冠肺炎疫情期間仍然照常排練，未料造成45人確診或出現症狀，至少3人入院治療、2人死亡。

《洛杉磯時報》上周日(29日)報導，來自華盛頓州斯卡吉特郡(Skagit County)的「斯卡吉特山谷合唱團」(Skagit Valley Chorale)有121名成員。今年3月6日，該團指揮伯迪克(Adam Burdick)以電郵通知所有成員，儘管面對新冠疫情帶來的壓力，仍決定如期在「弗農山長老會教堂」(Mount Vernon Presbyterian Church)進行排練。

他說：「我計畫在3月10日去那裡，希望你們中許多人也能去。」 當天有60名成員到場參加了排練。排練當天，門口有迎賓員遞上乾洗手液、會員們也不再像往常那樣擁抱和握手。約兩個小時後，排練結束。3個星期後，45人被確診感染新冠肺炎或出現症狀，至少3人住院治療，2人確診後死亡。

報導指出，這宗疫情大爆發震驚了當地衛生官員，他們得出結論：病毒肯定是透過空氣從一個或多個沒有症狀的人向其他人傳播。該郡「傳染病和環境衛生主管杜貝爾(Polly Dubbel)說：「我們現在只能想到這些。」參加排練的其中8人說，當時並沒有人咳嗽、打噴嚏或看起來生病了。

3月初，隨著新冠肺炎疫情在華盛頓州迅速蔓延，「斯卡吉特山谷合唱團」的負責人曾就是否繼續進行每周排練展開了辯論。當時，西雅圖已出現死亡病例，而疫區距離斯卡吉特郡只有約一小時車程。

不過，因為當時斯卡吉特郡尚未通報任何病例，學校仍在上課、企業仍在營生，大型集會的禁令尚未公布，合唱團最終仍決定照常排練。