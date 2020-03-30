父子都是國民黨前副主席　郝柏村反對台獨「這是我的良心」

圖文／鏡週刊

前行政院長郝柏村今（30日）病逝三總，享嵩壽101歲，郝柏村立場鮮明反對台獨，支持三民主義統一中國，曾任立法院接受質詢時回應「不接受台獨是我的良心」，也曾在2014年表示：「台灣前途就是中華民國前途，而中華民國前途就應由全體中國人決定。」

郝柏村在1981年12月由當時總統蔣經國晉任一級上將，並調升國防部參謀總長，在職8年，成為歷任在職最久的參謀總長。1988年1月，蔣經國逝世後，郝柏村以參謀總長的身份對全民發表電視談話。

1988年李登輝繼任總統後，隔年升任郝柏村為國防部長，1990年在民進黨強烈杯葛下，郝柏村仍獲得以國民黨為多數的立法院表決同意，於6月1日就任行政院長。

郝柏村在行政院長任內以強硬作風著名，受軍系立委支持，逮捕多名槍擊要犯，並提出6年國建，主張建設「18個現代生活圈」，以及五輕動工、規劃六輕、啟動核四。

1993年，與副總統李元簇、司法院長林洋港和行政院長連戰並列，郝柏村被國民黨推舉為副主席。並在1995年和林洋港一起退出國民黨，同時被國民黨宣布開除黨籍，兩人在與新黨合作下，以無黨籍身份參選中華民國第9任正副總統、首次民選總統選舉，共獲160萬票，得票率14.9%，在4組參選人中名列第3。

郝柏村常年以反共急先鋒自居，反對中華人民共和國的合法性，支持三民主義統一中國，堅定反對台獨，他曾在立法院面對立委謝長廷的質詢時表示：「在任何情況下我都不接受台獨，這是我的良心。」

郝柏村並在2014年談及台灣未來時表示，台灣前途就是中華民國前途，而中華民國前途就應由全體中國人決定，當時的台北市長郝龍斌事後替父親解釋，郝柏村的意思是「中華民國前途由中華民國的全體民眾來決定」。



更多鏡週刊報導

郝柏村病逝 兒曾笑談：選黨主席是為了讓他變「郝龍斌爸爸」

【部長挨耳光】郝龍斌言論惹議 教授反問「同理也可以給你爸一巴掌？」

【吳郝新結】吳敦義讓曾永權掌黨務 邊緣化郝龍斌