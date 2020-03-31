郝柏村父子下廚畫面曝！合力捏「家傳獅子頭」…餐桌日常成絕響

▲郝龍斌捏著郝家獅子頭，郝柏村在一旁「督軍」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中、林敬旻／台北報導

行政院前院長郝柏村30日下午不幸過世，享嵩壽101歲。郝柏村先前曾公開拿手菜「郝家獅子頭」的做法，製作過程中，《ETtoday新聞雲》的記者林敬旻曾拍下郝柏村、郝龍斌在廚房互動的珍貴畫面，如今畫面仍在，郝家父子卻已天人永隔。

回顧傳奇般的人生，郝柏村出生在江蘇生鹽城縣鹽都區尚莊鎮的郝榮村，出生後被父親寄予厚望，才剛滿6歲，就被送往私塾學習。1935年，郝柏村考取中央陸軍軍官學校、江蘇省立常州高中，當時他選擇就讀陸軍官校，不過適逢抗戰，1938年就提早畢業，前往河南學習前蘇聯的火砲射擊技術。

對日抗戰勝利，郝柏村1949年隨著軍隊到達台灣，1949年至1955年間，擔任國防部參謀總長辦公室的上校隨從參謀，同時接受軍官訓練。八二三砲戰發生時，郝柏村奉命駐守金門烈嶼，擔任第9師師長，甚至還差點送命。

▼郝柏村在郝龍斌身旁「指點江山」。（資料照／記者林敬旻攝）



回憶當時的狀況，郝柏村說八二三砲戰時，正好碰上40歲生日，沒想到某次上完廁所，準備返回房間，突然有顆砲彈落下，擊中了廁所，所幸沒有受到任何傷害。



1981年12月，郝柏村晉任一級上將，接下國防部參謀總長的職務，一當就是8年，成為任職時間最久的參謀總長。1989年，郝柏村升任國防部長，1990年又擔任行政院長，是真正意義上的「出將入相」。

▼郝柏村與郝龍斌一同享用家鄉菜。（資料照／記者林敬旻攝）



遠離家鄉後，郝柏村對家鄉菜「郝家獅子頭」念念不忘，曾在鏡頭前公開製作過程，當時郝龍斌也在場，與父親一同製作懷念的家鄉味。郝柏村提到，郝家獅子頭有個祕訣，必須加入油炸後的米粒、蛤蜊水，油炸後的米粒能增加口感，還可以吸收多餘的水分，蛤蜊水則能替獅子頭提鮮。

製作家鄉菜時，《ETtoday新聞雲》記者林敬旻剛好拍下郝家父子互動的畫面，郝龍斌似乎不太會做，生澀地想還原家鄉菜的味道，廚師、郝柏村則在一旁「督軍」。製作完成後，郝家父子一同在餐桌上享用獅子頭，平凡的家庭生活卻再也無法實現，這也讓攝影師感慨，「記錄大家的日常是攝影記者的日常，但我們總是等日子久了，才了解這些不起眼但彌足珍貴的片刻。」

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