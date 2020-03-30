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關西機場26年來最大危機！國際航班剩一成　部分機場商店暫停營業

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▲▼ 日本關西機場 。（圖／路透）

▲日本關西機場旅客大幅下滑。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球航空業，日本關西機場國際線航班大幅下滑，只剩下平時一成水準，機場冷清、旅客人數少，部分免稅商店及餐飲店被迫暫停營業。消息人士指出，這是關西機場自1994年啟用26年以來的最大危機。

中央社報導，關西機場自1994年啟用後，旅客數在2019年首度突破3000萬人次，但隨著疫情越來越嚴重，上週約莫9成（約1100架）國際線航班取消，前往中港澳、南韓的航班取消率飆至95%，樂桃航空自20日起取消所有國際線航班，關西機場國際線航站人潮不再，幾乎看不到旅客的蹤影。

關西機場公司表示，在3月29日至4月4日的國際線航班數為71班，只有去年夏天旺季1443的5%。消息人士指出，如今的關西機場幾乎沒有飛機起降，是啟用26年來所面臨的最大危機。

▲▼ 日本關西機場 。（圖／路透）

除了國際線航班受到衝擊之外，因為東京都、大阪府等地方政府籲請民眾避免外出，使得國內線航站也出現旅客數大幅減少的情況。

談及旅客數降低，關西機場約230間免稅店與餐飲店的員工感受最為深刻，因為目前已有30多間店被迫暫停營業，其餘店家則是縮短營業時間。在紀念品店上班的女員工透露，一整天下來，來客數不到10位，營業額下滑8成。

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