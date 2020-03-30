台大「軟封校」首日7處口憑證入校　與7里長達共識校外人員柔性勸離　

▲台大「軟封校」第一天。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為防堵疫情進入校園，台灣大學今（30日）起實施門禁管制，師生需憑證入校、外人士也禁止入園。對此，台大主秘孫效智指出，今日為「軟封校」首日，校長管中閔及一級主管一早都到7處實施管制的出入口視察，截止下午3時以前狀況都很好，沒有人車回堵的狀況。

台大指出，今起進行門禁管制，僅保留七處進出口包括，大門、辛亥門、長興門、基隆路4段144巷側門、舟山路口、新月台側門、近語言訓練測驗中心（LTTC ) 側門。管制站時間也將從每日7時30分至19時30分。而管制期間台大、台科大、台師大教職員工生及中研院等人員需憑證入校，洽公者需出示身分及相關證明文件。

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▲台大總務長葛宇甯（圖左）、台大主秘孫效智（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

總務長葛宇甯說明，今早個個出入口很順暢，上班、上課的時間秩序也很良好，沒有發生不順利的情況，有遇到幾名學生沒帶證件，但隨後也讓學生進校，也有規勸未來需要帶證件入校，另外也有民眾希望可以進入校園，但隨後了解學校規定後也繞道而行。

台大校園門禁管制為7時30分至19時30分。對此，葛宇甯說，目前其實是低強度的管制，若有民眾希望在門禁以外的時間入校其實也是歡迎的，因為進到校內管所需刷卡入內，民眾活動範圍將限制在校園戶外，今日台大校方也特別與緊鄰台大的7個里的里長見面，希望能督促里民配合校園門禁，「大安區里民素質非常高」，里民們也能理解、支持防疫的需要。

▲台大今起進行門禁管制，僅保留七處進出口。（圖／記者崔至雲攝）

另外，對於台大學生會希望未來校方防疫決策能加入學生意見，對此，孫效智也說，防疫決議是公衛專業，目前校方防疫會議將在每周一舉行，而跟學生有關的議題，也將在每周二的行政團隊會議讓學生進場進行交流、共識，除此之外，學務長與學生會代表也有群組，可以透過群組更新訊息，相互交流的管道。