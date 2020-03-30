滯留湖北台灣人被「註記歧視」 陸委會：名單一體兩面兼顧防疫

▲滯留湖北台灣人因為被註記「旅遊史」無法自行回台，國民黨立委痛批根本是歧視。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者任以芳／台北報導

湖北除了武漢，其他地區已經解封，滯留台灣民眾因為被註記名單，無法自由返台。國民黨立委陳玉珍今30日在立院內政部委員會質詢時痛批，「為什麼不讓滯留民眾自行從其他地方飛回台灣，根本是歧視，雙重標準！」對此，陸委會主委陳明通回應，名單是一體兩面，一切防疫優先。

目前，歐美疫情嚴重，海外台灣人都可以自由回來，相較滯留湖北民眾，返台困難重重。對此，陳玉珍十分憤怒的表示「這是歧視在湖北的台灣民眾，根本是雙重待遇，他們連次等國民都不如，我真的為他們感到委屈！」都是自己同胞，應該要慈悲心、同理心，他們被關60天，如果有感染早就有了，為何限制自由？

▲滯留湖北返台民眾，前一天包車出發趕往上海浦東，趕搭29、30日定期航班。（圖／滯留湖北台灣人提供）

陳明通解釋，註記名單是一體兩面，兼顧防疫，又可安全回家，海基會可以一一聯繫上這些台灣民眾。他也強調，連北京都覺得湖北很危險，不讓滯留人員進入，台灣當然非常謹慎。

國民黨立委林思銘提出質疑，「如果北京認為湖北有危險，為何讓它解封？無法接受這樣說法，歐美疫情也很嚴重，為何只針對湖北回來台灣人。」不要差別待遇，用類包機方式折騰台灣人民。

▲湖北台灣民眾趕往上海順利登機，3月29日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

民進黨葉宜津也表示，「不要被外界誤解，我們是狠心，對同胞殘忍，是雙重標準在歧視自己的同胞，這樣對待是不公允，事實也不是如此，事實上都在談判。」對此，陳明通回應，後續的武漢包機都有在商量，談判過程真的很辛苦。新增上海的定期航班，主要考量成都路程遠、航班少，多一個上海飛行點，讓滯留湖北的台灣人多一條回家的路。

另外，立委陳玉珍質詢，湖北民眾可否自己坐飛機到廈門，再搭飛機返台？內政部政務次長陳宗彦表示，不會拒絕他們回台，但要配合做好防疫。他們在廈門隔離完14天，會讓他入境。「還是要和指揮中心提出申請，依個案狀況做研判」。

海基會董事長張小月也表示，滯留湖北民眾如果提出申請，都會幫忙遞交，不過，並非每個人申請都會過，要看個案的情況是否有「特殊和急迫性」，一切依照防疫中心評估、審查為主。