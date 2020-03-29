　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

運輸國際防疫物資406噸　陸民航局：穩定全球供應鏈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸向柬埔寨派出抗疫專家組　機上載滿口罩、防護服等物資。（圖／翻攝廣西新聞頻道）

▲中國先前派出防疫專家組前往柬埔寨，機上載滿口罩、防護服等物資。（圖／翻攝廣西新聞頻道）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著自身疫情緩解，中國大陸開始將「防疫經驗」輸送到海外，除了專業人員的協助之外，防疫物資也是其中之一。中國民航局相關責任29日指出，截至3月26日止，中國民航共計執行防疫物資國際任務23架次，累計運輸物資406多噸。

針對援外防疫，中國外交部發言人耿爽先前提到，「中國永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。」因此，這段時間，中國官方、民間積極向遭受疫情的國家伸出援手，迄今至少已向82個國家、世界衛生組織、非盟提供援助。

以義大利為例，中國派遣第三批赴義大利抗疫的14人醫療專家組，已於25日抵達義大利托斯卡尼，與當地的衛生機構分享抗疫經驗，並帶來了呼吸機、監護儀、口罩等醫療物資，3天以來已有44家當地衛生醫療機構300多人參與同專家組的線上討論。

中國國務院29日舉行聯防聯控機制發佈會，公布提升國際航空貨運能力穩定供應鏈有關情況。中國民用航空局發展計劃司二級巡視員張清指出，截至3月26日，中國民航共計執行防疫物資國際任務23架次，累計運輸物資406多噸。他強調，為穩定全球防疫物資供應鏈發揮了積極作用。

至於相關運輸支出，他表示，中國民航局後續將根據財政部和民航局聯合下發的關於民航運輸企業新冠肺炎疫情期間資金支持政策的通知的精神，依據執行重大任務實際運輸成本給予資金補助。

 
ET快訊
Gogoro「騎乘中斷電」召回7車型！車主快拿行照檢查
前國防副部長王文燮車禍亡！新北環快撞護欄…車頭全爛氣囊爆開
劉真第一時間「不是找北榮」！傳「2原因」沒被台大收治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

運輸國際防疫物資406噸　陸民航局：穩定全球供應鏈

法籍華人夫婦疑「吞退燒藥登機」確診！　同機200人被害全隔離

指台灣「蠢蠢欲動」　北京學者李振廣：與美共演以疫謀獨

馬國防疫鎖國停產　全球保險套短缺1億個...「市場需求仍旺盛」

研究：「無症狀感染者」傳染率與一般確診者幾乎無差異

直擊／雨衣當防護衣夜宿機場！2娃爸談「類包機人生」...一度想放棄

鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」　否則確診人數一定提高

買不到口罩！他花15天蓋工廠自己做...如今歐洲訂單排到4月中

15天回本上億！陸口罩工廠24hr不停工　環時：如黃金印鈔機

15歲少女遭禁錮虐打！無奈跳樓求生：逼我「一天接3個」...嫌犯是15歲鄰居

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

王承渲《Oh Boy》C位爭輸申潔「只拿77票」　陳品瑄「她比我還要好」..兩人抱在一起哭

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

運輸國際防疫物資406噸　陸民航局：穩定全球供應鏈

法籍華人夫婦疑「吞退燒藥登機」確診！　同機200人被害全隔離

指台灣「蠢蠢欲動」　北京學者李振廣：與美共演以疫謀獨

馬國防疫鎖國停產　全球保險套短缺1億個...「市場需求仍旺盛」

研究：「無症狀感染者」傳染率與一般確診者幾乎無差異

直擊／雨衣當防護衣夜宿機場！2娃爸談「類包機人生」...一度想放棄

鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」　否則確診人數一定提高

買不到口罩！他花15天蓋工廠自己做...如今歐洲訂單排到4月中

15天回本上億！陸口罩工廠24hr不停工　環時：如黃金印鈔機

15歲少女遭禁錮虐打！無奈跳樓求生：逼我「一天接3個」...嫌犯是15歲鄰居

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

提醒「超市排隊要戴口罩」 北京72歲老翁被打死

法霸氣訂購「10億片口罩」　部分歐盟成員國憂心...醫療物資斷貨！

領骨灰！武漢殯儀館「現場照」曝

疫情延燒全球　山東口罩企業市值暴增580億

黃金印鈔機「15天回本上億」　口罩、呼吸機生產線24hr火力全開

滯湖北台灣人抵上海　搭類包機返台

「阻撓台灣民眾返鄉」　湖北台辦：純屬惡意造謠、盼武漢就地返台

有小女孩被強迫脫掉外衣！ 陸媒揭800萬註冊會員「國內版Ｎ號房」

俠客島：台北法案是一紙空文

大陸新增確診病例45例　1例為本土傳播

陸隔離酒店一天1080「床單有血跡臭味」

直擊廣東封關前一刻！　怕又被隔離...港、澳關口湧現「逃難般人潮」

只因買不到口罩 他花15天蓋工廠

15歲少女遭逼賣淫！　無奈跳樓求生

更多熱門

相關新聞

新加坡外長發文　感謝台灣助星國民眾撤離秘魯

新加坡外長發文　感謝台灣助星國民眾撤離秘魯

14名新加坡公民與家屬今天搭乘台灣安排的包機離開進入緊急狀態的秘魯。新加坡外交部長維文下午特別透過臉書發文，非常感激台灣朋友們的幫助。

澳總理：集會2人為限　70歲以上長者待在家

澳總理：集會2人為限　70歲以上長者待在家

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

IAAF：已取東奧資格能保留至2021年

IAAF：已取東奧資格能保留至2021年

防堵外籍移工趴走　桃園7家娛樂業者配合歇業

防堵外籍移工趴走　桃園7家娛樂業者配合歇業

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情防疫物資民航局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

統神老婆「52kg露臉照」翻出！

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面