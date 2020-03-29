運輸國際防疫物資406噸　陸民航局：穩定全球供應鏈

▲中國先前派出防疫專家組前往柬埔寨，機上載滿口罩、防護服等物資。（圖／翻攝廣西新聞頻道）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著自身疫情緩解，中國大陸開始將「防疫經驗」輸送到海外，除了專業人員的協助之外，防疫物資也是其中之一。中國民航局相關責任29日指出，截至3月26日止，中國民航共計執行防疫物資國際任務23架次，累計運輸物資406多噸。

針對援外防疫，中國外交部發言人耿爽先前提到，「中國永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。」因此，這段時間，中國官方、民間積極向遭受疫情的國家伸出援手，迄今至少已向82個國家、世界衛生組織、非盟提供援助。

以義大利為例，中國派遣第三批赴義大利抗疫的14人醫療專家組，已於25日抵達義大利托斯卡尼，與當地的衛生機構分享抗疫經驗，並帶來了呼吸機、監護儀、口罩等醫療物資，3天以來已有44家當地衛生醫療機構300多人參與同專家組的線上討論。

中國國務院29日舉行聯防聯控機制發佈會，公布提升國際航空貨運能力穩定供應鏈有關情況。中國民用航空局發展計劃司二級巡視員張清指出，截至3月26日，中國民航共計執行防疫物資國際任務23架次，累計運輸物資406多噸。他強調，為穩定全球防疫物資供應鏈發揮了積極作用。

至於相關運輸支出，他表示，中國民航局後續將根據財政部和民航局聯合下發的關於民航運輸企業新冠肺炎疫情期間資金支持政策的通知的精神，依據執行重大任務實際運輸成本給予資金補助。