澳洲籍外師酒醉「露屁屁」嚇壞2熟女　他竟辯：找東西褲子就掉了

記者陳豐德／新北報導

新北市一名澳洲籍補習班教師Willian，28日晚間酒後行走在林口區的麗園路上，昏昏沉沉中解開褲子皮帶，整件褲子竟直接掉落下來，嚇得2名正要返家的女子尖叫大喊「不要動，我要報警！」警方獲報後展開偵辦，隔日晚間通知Willian到案，他聲稱「找東西時，不知道為何褲子就掉了！」警方訊後依照公然猥褻及性騷擾防治法送辦。

▲林口一名外籍教師酒醉露屁屁嚇壞2名熟女。（圖／翻攝自林口大家庭）



當時有2名女子散步至麗園路時，從遠處隱約看到1名外籍男子，等她們靠近後，男子突然對著她們脫褲露臀，女子見狀以中文喝令男子不要輕舉亂動，否則就要報警等語，被害人同時察覺到對方是外國人，她們隨即以英文喝斥仍無效，約莫20分鐘後，見男子走進麗園路的房子。

被害女子未免發生意外，隨即貼文臉書「林口大家庭」提醒當地住戶留意安全，提醒「外籍男疑是同棟住戶，提醒附近民眾留意，因為這裡是學區，我更擔心他是外師，請大家小心」等語。林口警方網巡發現後，立即擴大調閱監視器，通知被害人前來報案，同時通知涉嫌人到案在外事科陪同下製作筆錄。

據查證，該名男子為澳洲籍Willian（35歲），在補習班擔任外籍教師，他聲稱當晚已經酒醉要返家，在過程當中，因為要找東西，不知道為何褲子就掉了；根據監視器畫面Willian也隨即彎腰撿起褲子，警方訊後仍依照性騷擾防治法及公然猥褻罪嫌函送偵辦。

▼監視器拍下Willian褲子掉下後就馬上撿起。（圖／記者陳豐德翻攝）



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