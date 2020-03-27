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社會 社會焦點 保障人權

色男公墓尾隨偷摸女騎士腿根　熱血駕駛「墊後壓陣」護送回家

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記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子去年7月18日凌晨1時許騎車經過台中市潭子區環中東路一段，發現女騎士美美（化名）落單，於是偷偷尾隨在後，並趁她不注意時靠近撫摸右大腿腿根。幸好美美遇到見義勇為的林姓白色汽車駕駛，一路護送幫助她脫離狼爪。

▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲林男辯稱當時是要向美美問路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，林男當天騎車跟在美美後面，並趁她不注意時靠近，同時伸手撫摸右大腿根部，把女方嚇到放聲尖叫、加速逃離，自己則減慢速度拉開雙方距離。他落網後否認性騷擾，強調當時兩車靠近的確有出聲叫美美，可能是因為這樣才會嚇到，接著對方越騎越遠，怎麼可能碰觸到身體，因此希望法官判決無罪。

受害的美美則表示，當天自己是在凌晨0時許下班，騎車回家行經潭子區第七公墓時發現後面有台機車沒開大燈，還一直跟著自己，接著經過某條無名的巷子，後方騎士突然騎到右側，並用手摸了她的大腿，「我尖叫並加速離去，再往後看沒有看到人，我就叫住前方白色汽車的駕駛，說剛剛有人跟蹤我還摸我，駕駛好心護送我回家。」

▲▼台中地方法院，台中地院。（圖／資料照）

▲台中地方法院。（圖／ETtoday資料照）

而白色汽車的林姓駕駛證稱，那時候經過事發的無名巷，有注意到後方兩台機車跟很緊，一台有開大燈，一台沒有，因為其中一台跟很近，他乾脆開快一點，直到停等紅燈女騎士追上來拍車窗，才知道剛剛發生不好的事，「她感覺很害怕，說話時一直在發抖，也頻頻回頭看後方，於是我就開車跟在後面，護送她回家。」

另一名顏姓友人也證稱，美美大約是在凌晨2時許打電話來，有說到被陌生騎士摸大腿的事，語氣很緊張、害怕，連聲音都在發抖。

台中地院法官調閱事發地點附近的監視器，發現美美和證人的證詞與監視器畫面相符，況且林男辯稱當天叫住美美是想問路，但他明明有帶智慧型手機，並非不能使用網路地圖規劃路線，接受偵訊時也曾坦承當天外出沒有目的地，既然如此又何必問路，種種證據明顯都與他自己的說詞不符，最後依性騷擾罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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