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苗栗男快炒店拍酒促小姐香臀引糾紛　女友竟助陣拍照還打傷人

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偷拍,跟蹤,酒店,落單女子,援交 （圖/記者張一中攝）

男子在快炒店見酒促小姐有姿色，竟藉機拍臀。圖非當事人。 （圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

朱姓男子帶著女友跟友人去苗栗某觀光夜市快炒店吃消夜，見隔壁桌酒促小姐小婷（化名）穿著清涼，竟利用錯身時用手拍臀，事後辯稱是腰包誤觸。朱男女友還拿手機拍小婷，甚至拍打小婷成傷，朱男友人還當證人說是腰包碰到。幸好有另一名見義勇為的黃姓女子上法庭證明此事，朱男一審遭依《性騷擾防治法》判拘役40日，可易科罰金，二審遭駁回，全案定讞。

判決書指出，朱姓男子與謝姓女子為男女朋友，2018年6月29日晚間10點左右，與傅姓男性友人一起前往苗栗市某觀光夜市熱炒店內用餐。朱男見店內有一位酒促小姐小婷穿著清涼，身材姣好，正逐桌推銷啤酒，竟利用行進間與她錯身時，伸手觸摸小婷臀部。

小婷認為遭性騷擾，氣得向店家申訴，並與朱男發生爭執。朱男謝姓女友見狀，竟拿出手機對小婷拍攝，手機都快貼到她臉上。小婷用手阻擋，謝女竟徒手拍打小婷頸部與肩部，導致右肩挫傷。小婷當場報警，怒告朱男性騷擾與謝女傷害。

謝女傷害部分因事證明確，苗栗地院即依傷害罪判拘役20日確定。但性騷部分，朱男卻矢口否認犯行，辯稱他當時上完廁所準備回座位，腰包剛好碰到小婷臀部，並非故意。

小婷在法庭上說，當時她站在朱男座位後面那桌跟客人聊天，朱男從她後面經過時就拍打她的臀部，她立刻轉過去問「在幹嘛？」朱男雖直說「不小心碰到」，但她感覺的是手拍打的力道，並非腰包。

目擊的黃姓女子也證稱，當時她離小婷、朱男等約3公尺，有看到朱男用手碰觸小婷臀部，小婷立刻出言斥責，謝女隨後出手揮打小婷等。另外，朱男同桌傅姓友人則證稱，他看到朱男的腰包碰到小婷，謝女當時離開，回來才知道，他一直都在現場沒離開等語。

法官審理後認為，黃女與小婷等人不相識，應該沒有誣陷他人犯偽證罪的理由；傅男是朱男友人，是否目擊過程又支吾其詞，證詞難以採信。最後認定朱男性騷事證明確，依性騷擾防治法處拘役40日，可易科罰金。朱男不服上訴，台中高分院認為原審無違誤，駁回上訴，全案定讞。

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