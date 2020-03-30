7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝：台北83、新北70　第三名變了

▲全台298例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎29日新增15例確診，包括1例本土及14例境外移入；目前共累計298例，分別為255例境外移入及43例本土。根據衛福部疾管署30日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有83例，新北市70例，而台中市32例超越桃園市排第三，目前仍有6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至30日清晨最新更新，29日新增的15例確診分布在7縣市，以台中市4例最多，台北市、新北市各3例、高雄市2例，桃園市、彰化縣、屏東縣各1例。

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而如果以總數298例確診來看，台北市依舊最多有83例，新北市70例、台中市32例、桃園市30例、高雄市24例、彰化縣14例、台南市12例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心29日表示，28日國內新增528例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬9915例（含2萬6922例排除），其中298例確診（29日新增案284至298)，分別為255例境外移入及43例本土病例；確診個案中2人死亡，39人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▼指揮中心29日舉行例行記者會。（圖／記者黃國霖攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：80→83（+3）

新北市：67→70（+3）

台中市：28→32（+4）

桃園市：29→30（+1）

高雄市：22→24（+2）

彰化縣：13→14（+1）

台南市：12（持平）

新竹市：6（持平）

屏東縣：5→6（+1）

新竹縣：4（持平）

雲林縣：4（持平）

苗栗縣：3（持平）

基隆市：3（持平）

嘉義市：3（持平）

南投縣：2（持平）

宜蘭縣：2（持平）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0