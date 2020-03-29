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柯文哲PO文藏彩蛋！學姐黃瀞瑩亮麗現身　網友：好險有看到最後

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▲▼黃瀞瑩：市長的發言由我來扛 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲黃瀞瑩：市長的發言由我來扛 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲29日在臉書發文表示，邀請各局處的「青年形象大使」，簡介一下各局處在疫情期間的業務，並一一附上局處同仁照片。其中北市副發言人黃瀞瑩被安排在最後一張，寫下「市長的發言由我來扛」，讓網友感嘆根本是彩蛋，「好險有看到最後」。

柯文哲說，青年節是屬於年輕世代的日子。每個時代都有不同的人在撐起這個社會，如今也有許多青年公務員，在這次的疫情期默默的付出，處理各種不同的業務，維持台北市的運轉。

▲▼ 局處介紹防疫業務。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲表示，3月29號的青年節，他請幕僚悄悄的拜訪各個局處，邀請各局處的「青年形象大使」跟大家簡介一下各局處在疫情期間的業務，除了讓他們的努力被看見以外，也讓大家知道各局處在防疫的貢獻。 

他強調，「北市府的認真日常」其中包含了許多青年的努力，這一天的光環，是屬於這些努力的局處，屬於這些青年，「希望大家能共同努力，一起打造屬於我們的未來世代」。

▲▼ 局處介紹防疫業務。（圖／翻攝柯文哲臉書）

只見消防局、警察局、教育局、衛生局等各局處出動帥哥美女同仁，並以設計對白的PO文讓民眾了解局處業務，令民眾會心一笑；而最後一張「彩蛋」竟是學姐黃瀞瑩，「秘書處媒體事務組負責處理與媒體有關業務，並想辦法讓市長不要失言」，黃瀞瑩的圖卡上寫著「市長的發言由我來扛」。

網友笑稱，「我絕對不說最後一張有彩蛋」、「好險我有看到最後」、「滑到最後果然值得」、「這張我笑死」，「學姊竟然擺在最後面」。

▲▼ 局處介紹防疫業務。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼ 局處介紹防疫業務。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝柯文哲臉書）
 

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