「通力合作打勝仗！」侯友宜以「棒球隊」為例：全力做好自己的角色





▲新北市長侯友宜出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵、張乃文、蘇晏男、陳家祥、羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜28日出席「惜食台灣關懷醫護最前線」活動，備受外界關注。關於防疫，侯友宜以棒球隊為例，認為每個人都有每個人重要角色，大家全力做好自己的角色，通力合作打勝仗。

侯友宜致詞時提到，不論是公私立合作、中央地方合作，或是雙北合作，都是一種合作模式，這塊地原本是閒置空間，招標出租後，現在由台灣行動協會拿來做好事；新北市看到有人做好事，一定會跟雙北共同合作，提供果菜、基金等來幫忙，讓台灣行動協會即時送暖。

侯友宜表示，台灣行動協會送給雙北醫護團隊滿滿愛心便當，新北市有4家醫院接受，並將愛心便當供應給第一線醫護夥伴，很感謝大家關心弱勢的行動。

侯友宜提到，自己常常說這是一場防疫作戰，到目前為止，還不知道什麼時候會結束，但一步一腳印，每個人扮演好自己的角色，像是棒球隊一樣，有投手、捕手，擔任捕手的人就要「捕到位」，就像哪一個地方做不足，就要把它「補足」，而打擊手像在打滾地球、高飛球時，要叫內野手、外野手隨時提高警覺，全面超前部署，做好防衛。

侯友宜說，每個人在自己的位置上盡量做好、全力防衛好，就可以在疫情上通力合作打勝仗。而新北市也會在這個方向上全力備戰，所以不管中央交代什麼，都要做到位，並且做在最前面。

侯友宜表示，對醫護同仁的關心，新北絕對會持續往前走，例如準備1000間房間給醫護同仁在疫情高漲時使用，柯文哲如果在這方面有需要支援，他也都沒有問題。防疫基金有4500多萬，他們一直在盤點，要給醫護人員最好的照顧，除了防疫物資之外，還有基金補貼，這些都要做到位。

侯友宜強調，當然這不只有醫護人員，所有在第一線打仗的夥伴們，新北都要給予滿滿支持，所以新北市需要大家一同動起來，讓中央一下令，就能立刻準備好。

侯友宜再度感謝柯文哲，認為雙北都是生命共同體，需要共同防疫，只要雙北做好防疫，中央就會比較輕鬆，而中央若有事情要交代，就一定要做到位。

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