陸配證件卡關沒上機 陳明通：不要用「人球」字眼很不禮貌

▲第三批類包機深夜抵台，33化學兵群再次出動消毒。（圖／軍聞社）

記者任以芳／台北報導

滯留湖北第三批台灣民眾，昨29日搭乘華航執飛的CI504「類包機」定點定時航班，順利抵達桃園機場。有一位註銷大陸籍轉為台灣籍的陸配無法搭機，有平面媒體質疑是否成為人球？對此，陸委會主委陳明通表示，「她只是證件出問題，已經在處理，建議不要用『人球』這個字眼很不禮貌。」

▲ 陸委會主委陳明通。（圖／記者任以芳攝）

據了解，這位沒有上機的陸配，因為之前註銷大陸籍轉為台灣籍，結果，通行證在滯留時過期，無法現場辦理證件，無法登機手續，只能先離開。陳明通特地說明，「這位陸配只是證件，辦證有點問題，目前相關單位也在協助，可能今天會很順利的回來。」

針對人球說，陳明通也回應，「建議不要用人球這個字眼，對人家非常不禮貌，也對雙方大家努力促成這個回來的事情，不是一個很公平事情。」

由於武漢要到4月8日零時解封，最後一批滯留台灣民眾，會以包機模式或是「指定定期航班類包機」返回。陳明通表示「這是一碼歸一碼，武漢包機是武漢包機，這是定期航班，指定航班的回來模式，武漢包機事情還在協商，沒有進一步消息。」從上海回來是定期行班，兩岸固定航班跟武漢包機是一碼歸一碼的兩件事情，不要去地一地二必三這樣順位，性質上不一樣。

▲武漢是否還會包機？陳明通也表示，武漢解封前，雙方努力協商，沒有最新說明。（圖／軍聞社）

針對兩岸協商包機過程，民進黨立委賴惠員今30日在內政委員會質詢時，提到滯留湖北的台灣民眾，有人「操作反動員，不要搭華航長指定包機，因為路途遙遠，在武漢搭包機比較不遠。」陳明通解釋，這次不用包機，是指定航班，因為桃園跟上海都有航班，我們指定航班，讓其他旅客。

另外，賴惠員再追問「大陸是否給台灣穿小鞋？」陳明通只說，「包機協商，雙方對防疫認知不一樣，喬很久。」很多事都在協商，雙方要爭取更大共識，希望，政治少一點、防疫多一點、回家路多一點。