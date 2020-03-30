陳時中口罩壓痕臉曝光　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

▲卸下防護裝的陳時中，臉上滿是口罩壓痕。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

第3批台商包機昨晚順利抵台，共有153名乘客，中央流行疫情指揮中心全數安排在國內一處檢疫所，進行14天集中檢疫。指揮官陳時中昨晚親自到場緊盯機場所有簡易流程，臉被口罩壓痕的模樣今（30日）曝光，包機3場以來他沒缺席，跟防疫人員一起站在第一線直到任務完成。

請繼續往下閱讀...

▲▼旅客著完整防護裝備並配合現場嚴密的的檢疫措施。（圖／指揮中心提供）



指揮中心今透露昨晚第三批包機返台狀況，旅客著完整防護裝備並配合現場嚴密的的檢疫措施，陳時中則是到機場視察下機檢疫所有流程。包括確實審核旅客填寫的健康聲明卡及集中檢疫通知書，力求所有環節都做到滴水不漏。陳時中直到專車將153國人載往檢疫所進行14天集中檢疫才離去，照片明顯可以看出，卸下防護裝的陳時中，臉上滿是口罩壓痕。

前2次武漢台商返台包機，陳時中同樣是到場視察，第2次更是幾經波折在凌晨2時30分抵台，才被遊覽車送至中、北部的3間檢疫所。陳時中不顧從早忙到晚，堅持親自到場，時刻緊盯檢疫情況，隔天再繼續召開記者會向全民說疫情最新狀況。

▲▼153名國人全數在指揮中心安排的檢疫所，進行14天集中檢疫。（圖／指揮中心提供）



對於各界關心包機狀況，陳時中昨天感性說，包機的一切，就是做最好準備，期待國人能安全返鄉，這是為醫的態度，把所有準備都做好，期待一切能順利，不是只有這一班，這一班如果順利，下一班就會更順，離回家的路就不會那麼遠。並強調，指揮中心唯一目標就是國人順利返台，順利的檢疫，最快時間讓大家都進入安全情況，這是指揮中心必須做的事情。

▲陳時中不顧從早忙到晚，堅持親自到場，時刻緊盯檢疫情況。（圖／指揮中心提供）