台灣「仇中氣氛升高」怎解決 陳明通：只要北京放棄對台動武

▲陸委會最新民調，台灣有七成民眾認為大陸不友善。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

疫情爆發後，兩岸關係變得緊張。國民黨立委陳玉珍今30日在立院內政委員會質詢時表示，近日台灣有「仇中氣氛」，陸委會怎麼看？陳明通表示，「這不是好事要降溫，問題本質是，北京不願面對有中華民國存在。」

陳玉珍表示，「面對這樣有惡意鄰居該怎麼解決？是否協助金門建立和平特區，金門希望跟對岸有和平往來。」陳明通回應，不只金門，全台都一樣，只要北京放棄對台動武，正視中華民國存在，問題就能解決。

▲立法院內政委員會 陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

面對緊張詭譎的兩岸關係，陳明通表示，「整個情勢改變，要從去年元月二號開始，習近平提出一國兩制台灣方案，這是很嚴重事實，也是破壞現狀，造成兩岸困難。」面對大陸新出招，很難回應未來會如何。

民進黨立委陳明文質詢也表示，既然「台海關係看起來快要對撞，請問陸委會做了什麼？」陳明通說，就是我回任後目標，讓「2300萬人安居樂業賺大錢。」現在談兩岸不只台灣跟大陸，還要看國際結構，蘇聯瓦解後，開始由美國主導所以常講美中台戰略關係，70多年來，這是重複性，非合作性的賽局理論，但都有維持一個均衡。未來，陸委會重點工作繼續推動兩岸理性對話，同時呼籲北京要重視中華民國的存在，停止對台灣政府的偏見。