台灣為何不大規模篩檢？專家曝「真陽性率」成關鍵：做下去醫療會自爆

▲除非前線已失守，否則沒必要進行大規模篩檢，反而增加醫療體系負擔。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

自疫情爆發以來，韓國、美國等國家紛紛卯起來做快篩，要抓住每一例確診案，不少人好奇，為何台灣不同樣採取此做法？東海大學應用物理系表示，其實這和「真陽性率」有關，台灣在真陽性率偏低的情況下，若啟動大規模檢測，「無異是按下『醫療體系自爆』的按鈕，一做下去就會直接摧毀我們的醫療體系，接著就是全面潰敗！」

東海大學應用物理系在粉專PO文，高死亡率與醫療超載有密切關係，當大量確診者湧入醫院，醫療體系頓時無法負荷就會崩潰，病人即使住進醫院也得不到妥善照顧，甚至連醫療人員都暴露在極高的染病風險下，「現在歐洲各國的慘況，多少都與醫療超載有關，只有德國依靠其強悍醫療制度，還守在1%以下。」

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貼文指出，美國現在檢驗了約76萬人，陽性約12萬人，陽性率高達15%；台灣至今則檢驗了2萬9915人，陽性共298人，陽性率略低於1%，「而且我們是針對『高風險族群』，有旅遊史、接觸史以及症狀者採檢」，所以如果全面擴大篩檢，實際得到的陽性率應該遠低於1%。

▲南韓疫情已經失控，只好全面擴大篩檢。（圖／達志影像）

若台灣也採用大規模篩檢，再算入驗出「偽陽性」與「偽陰性」的風險，就算檢驗準確率高達99%，仍會有1%的人是被驗錯的，在偽陰性率1%的情況下，3000個已感染者會有30個被驗成陰性，這些人被放出去趴趴走就成為防疫破口；而在偽陽性率1%的情況下，3000個沒被感染的人當中，會有30個被送入負壓隔離病房，這時就會產生醫療超載的問題，「而且是被沒病的人給擠爆的，天底下還有比這個更荒謬的事情嗎？」

在這樣的風險下，美國與韓國仍採大規模採檢的原因是「確診例已經過多」，美國12萬確診中，若偽陽性1%，代表有6000多人沒病卻被當有病，其實對大局影響不大，「以這樣的人數來說，會把醫療資源集中在重症患者身上，『偽陽性』的人其實是陰性，當然不會有症狀，不分青紅皂白跟無症狀真陽性的一起隔離起來就好，雖然他們是有點衰啦。」

結論就是，我國與韓、美的「真陽性率」不同，台灣真陽性率很低，所以偽陽性率對母體影響很大，相反地，「歐美跟韓國都是在體認『已經爆掉了』（高真陽性率）之後啟動大規模篩檢」，因此即便存在偽陽性風險，對母體的影響也不會太大。

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