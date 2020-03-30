人行第二次「逆回購降息」　馬駿：中國貨幣政策工具充足

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）30日重啟逆回購操作，並下調操作利率20個基點，是新冠肺炎疫情發生以來，今年的第二次「逆回購降息」，對市場釋放流動性充足的訊號。人行官員強調，應對國際疫情和惡劣的外部經濟環境，「中國還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具」可以應對。

據了解，對比國際間各主要央行大規模紓困，中國大陸的貨幣政策操作近日相對平靜。30日，人行表示為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式，展開規模500億元人民幣的逆回購操作，這是連續暫停了29天後首次重啟。

▲人行官員馬駿認為，中國貨幣政策工具充足。（圖／CFP）

本期人行逆回購操作7天，中標利率2.2%，與前次（2月3日）操作相比，下降20個基點。《中國證券報》報導引述天風證券、國泰君安等分析團隊觀點，認為4月份其他政策利率也有望相繼出現下調，諸如中期借貸便利（MLF）、貸款基礎利率（LPR），甚至輪到所謂的存款基準利率。

對於中國大陸近期的貨幣政策，人行貨幣政策委員會委員、清華大學國家金融研究院研究員馬駿指出，此次逆回購中標利率下降20個基點，標誌著貨幣政策進入了加大逆週期調節力度的階段。

他說，選擇在這個時間點降息，應該是綜合考慮了國內復工復產需求，以及國際疫情和外部經濟環境惡化等多方面因素後，做出的決策。

馬駿也強調，中國還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。考慮到國內經濟金融情況與國際的差異，人民銀行在使用貨幣政策工具時保持了定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。

他說明，抗疫過程中，人行一直在不同階段，使用不同的貨幣政策和策略，包括初期推出3000億元人民幣專項再貸款，本土疫情趨緩後，推出5000億元人民幣規模的再貸款再貼現額度，還有定向降準等措施，支持企業復工復產。

馬駿表示，調降公開市場操作利率，可以進一步降低實體經濟融資成本，這次降息之後，中國仍然是主要經濟體中唯一採用常態貨幣政策的國家，仍然可以通過正常的貨幣政策操作強化逆週期調節。

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