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921震前新社發現「詭異頭顱」！警揪血腥分屍魔　連屠3母女內臟剁泥沖馬桶

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吳應弘迷昏潘阿愛後，先用尼龍繩將她綁在床上，再以塑膠套悶頭下殺手。

圖、文／鏡週刊

921大地震前，台中縣新社鄉發現一顆頭顱，警方動員搜索屍塊，卻因大地震而停止了偵辦的腳步，地震後，南投日月潭又發現不明屍塊，經比對相隔兩地的屍塊，竟然是母女關係，檢警很快查出兇手吳應弘身份，他坦承因為劈腿，且積蓄都被同居人潘阿愛買房給女兒，心有不甘，憤而殺人分屍，接著又因為死者2女一直追問母親下落，他乾脆也都殺了！成為警政史上分屍案殺人最多的人魔。

921地震前，有釣客在台中縣新社鄉食水嵙溪發現一顆頭顱，因誤判死者是老年男性而案情膠著，接著又因為大地震，整個案子停擺，一直到地震後，南投日月潭發現屍塊，確定是他殺而非地震罹難者的遺體，檢察官王捷拓聯想到地震前台中新社的分屍案，合併偵辦，竟發現2起命案死者是母女關係。

凶手吳應弘（右2）因殺害、分屍潘阿愛母女3人，被判2個死刑，很快就被槍決伏法。（東森新聞提供）

潘阿愛（右）與吳應弘外遇離鄉後同居十多年，2個女兒都稱呼吳為叔叔。 （翻攝畫面）

顯然這是連續殺人分屍，檢警高度重視，回溯過去半年中部地區所有失蹤人口，幸好當時死者潘阿愛的姐姐報案時，有留下DNA檢體，警方順利鎖定兇嫌吳應弘，並在他準備與新歡潛逃之前動手抓人。

吳應弘坦承因為劈腿，與同居人潘阿愛齟齬，潘女欲將他畢生積蓄用來購屋給女兒，他自認人財兩失，決定殺人。他先迷昏潘女，再殺人分屍，還將人肉與內臟剁碎，沖進馬桶，無法處置的頭顱、肢體才丟棄食水嵙溪。

吳應弘狠心看著潘的大女兒藥性發作，全身無力地溺斃在浴缸裡。

吳應弘殺害潘阿愛2個女兒後，還將屍塊冰存在家中冰箱內。（東森新聞提供）

後來因為2個女兒一再逼問母親下落，他再也無法搪塞，乾脆也以同樣手法，先後迷昏這對姊妹，再殺人分屍。此案迅速定讞、執行，吳應弘被判2個死刑，褫奪公權終身，2001年7月，殺人魔終於槍決伏法。


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