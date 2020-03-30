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變態師幫生開粉專「勃起的小雞雞」…帶到隔壁班羞辱：大家以後就這樣叫他

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陳鴻明不但叫班上同學嘲笑他，甚至把小強帶到隔壁班，讓隔壁班學生看他笑話。（圖／本刊繪圖組）

▲陳鴻明不但叫班上同學嘲笑他，甚至把小強帶到隔壁班，讓隔壁班學生看他笑話。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

台中市西苑中學物理名師陳鴻明，認為學生小強（化名）抱怨他的教學方式，想盡花招惡整他，甚至拿小強的名字，亂取性器官的綽號「勃起的小雞雞」，並在臉書上設立粉絲專頁，還帶到隔壁班，在講台上讓鄰班同學一起狂笑小強，造成小強至今仍活在性霸凌的陰暗恐懼中，1多來長期到身心科服藥治療。

採訪時，當記者提到臉書粉專的事情時，小強開始全身發抖拭淚，「老師好幾次帶著我到講台上甚至是隔壁班，說我的名字叫做勃起的小雞雞，大家以後可這樣叫我！」陳男想盡辦法羞辱小強，甚至揚言「要讓小強在學校沒朋友」，直到事件爆發後，陳男趕緊刪除全部資料，但不雅的綽號卻早在校園廣為流傳。

強父為此向校方提出申訴，但性別平等會議的調查報告中，校方竟把陳男給兒子亂取綽號一事定調為「性騷擾」而非「性霸凌」，對於陳男長期處罰鞭打學生，竟也認定「只是教學的管教不當並非體罰。」

 陳鴻明用小強名字亂取跟性有關的綽號，還設粉絲專頁。（圖／黃耀徵攝）

▲陳鴻明用小強名字亂取跟性有關的綽號，還設粉絲專頁。（圖／黃耀徵攝）

人本教育基金會主任陳怡文痛批，校方的處理明顯有問題，而且陳男的惡劣行為已不適任，不該包庇這樣的老師繼續任教，應該予以解聘，否則以後會有更多的學生受害。

針對遭控霸凌學生一事，陳鴻明坦承確實有對小強動手，也有要他罰跪寫作業，「因為我教學壓力大才會這樣做。」記者問他是否會對小強及家屬致歉，陳鴻明態度冷淡沒表示意見。西苑中學校長吳茂林則表示，「教師的去留必須經過教評會表決，並非他一人能決定」，更否認與任何人有私下協議。

台中市教育局學生事務室主任劉黛麗回應，對於老師的懲處及去留，依法必須尊重教評會決定，本案當時的背景，曾把案件退回請校方重審一次，最後也只能依現有調查證據，再移請人事單位辦理懲處，未來會再加強陳姓老師「性別平等教育觀念及正向管教知能」。

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