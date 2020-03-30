變態師毆生「譏鳥小」！兒洗澡不敢關門　爸貼心幫關…他淚縮牆角：不要打我

▲小強父親費心將孩子送進西苑中學就讀，結果孩子不但課業嚴重落後，還被老師毒打折磨。（圖／黃耀徵攝）

圖、文／CTWANT

堪稱台灣青少棒搖籃的台中市立西苑中學物理教師陳鴻明，懷疑班上學生小強（化名）向家長抱怨他的教學方式，竟屢次以小強成績不佳為由，罰他到軍訓室走廊下跪抄寫，甚至拿水管毒打、以膝蓋撞擊腹部，還以小強的名字設立「勃起的小雞雞」粉專供同學嘲笑，不斷的凌虐造成小強身心受創還罹患憂鬱症，更可惡的是，校長為求連任竟決議續聘這名惡師，台中市教育局也裝瞎包庇。

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西苑中學位於台中市西屯區，是唯一具有國中及高中部的市立完全中學，加上有軍訓教官管理且升學率高，又是國內培育青少棒的明星搖籃，是許多家長擠破頭也要將孩子送去就讀的名校，孰料如今卻成為家長口中的「霸凌溫床」。

前年底，強爸發現青春期的小強在浴室內洗澡都不敢關門，貼心替他關門時，卻聽到孩子躲在牆角大聲呼救「不要打我！不要打我！」細問之後才知道兒子在學校被老師狠心凌虐。

當本刊提到臉書粉專一事時，小強開始全身發抖拭淚，「老師好幾次帶著我到講台上甚至是隔壁班，說我的名字叫做勃起的小雞雞，大家以後可這樣叫我！」陳男想盡辦法羞辱小強，甚至揚言「要讓小強在學校沒朋友」，直到事件爆發後，陳男趕緊刪除全部資料，但不雅的綽號卻早在校園廣為流傳。

本刊調查，當校方召開教評會討論陳男是否解聘1案時，有一派老師認為解聘陳男太過嚴苛，也認為校長吳茂林會因連任壓力，需要校內老師的支持而妥協輕放；另一派則主張陳男的行為不適任從事教職，應予解聘。但校方最後決議只記陳男一大過，並得繼續任教。

人本教育基金會主任陳怡文痛批，校方的處理明顯有問題，而且陳男的惡劣行為已不適任，不該包庇這樣的老師繼續任教，應該予以解聘，否則以後會有更多的學生受害。

針對遭控霸凌學生一事，陳鴻明坦承確實有對小強動手，也有要他罰跪寫作業，「因為我教學壓力大才會這樣做。」記者問他是否會對小強及家屬致歉，陳鴻明態度冷淡沒表示意見。西苑中學校長吳茂林則表示，「教師的去留必須經過教評會表決，並非他一人能決定」，更否認與任何人有私下協議。

台中市教育局學生事務室主任劉黛麗回應，對於老師的懲處及去留，依法必須尊重教評會決定，本案當時的背景，曾把案件退回請校方重審1次，最後也只能依現有調查證據，再移請人事單位辦理懲處，未來會再加強陳姓老師「性別平等教育觀念及正向管教知能」。

▲西苑中學校長吳茂林是教評會的當然委員，對於陳師解聘一事，他完全撇清責任，態度令人不敢恭維。（圖／翻攝西苑高中網站）

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