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婦女節辦東森自然美產學高峰會　王令麟：翻轉全球美麗商模、從接地氣佈局國際

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▲▼ 自然美產學高峰會。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟(左5)與副總裁廖尚文(右5)、東森自然美執行長林燕玲(左4)、顧問團張聰民(左1)、陳日榮(左2)、陳彥榮(左3)及副董事長趙世亨(右4)、臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌(右3)、中國醫藥大學生物科技系教授魏宗德、醫美專科醫師洪子懿等嘉賓展開5小時的馬拉松式會議，以期帶給愛美者最優質的服務。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

東森集團總裁王令麟今(3/8)與東森自然美顧問團於生技研發中心召開第二屆「東森自然美產學高峰會」，本次以「佈局國際、再造魅麗」為主題，邀請產官學各領域專家針對新興市場開拓、產品開發及次世代客群拓展等題深入探討，希望一同為促進愛美女性的長期保養安全努力，讓38婦女節這天舉辦會議顯得更有意義。

▲▼ 自然美產學高峰會。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟認為東森自然美要打世界盃，首重接地氣。

此次東森自然美產學高峰會，顧問團不受新冠肺炎疫情影響照常出席，部分顧問受限防疫政策仍透過視訊連線，一同參與歷時5小時的馬拉松式討論，以期做好產品升級以及提供會員最佳服務的使命。王令麟指出，東森集團2018年12月收購自然美之後，第一年就創造2億8千萬業績，2019年達5億8千萬，今年雖受疫情影響甚鉅，2020年目標仍朝8億邁進，每年持續成長8成。目前東森自然美全球門市共1178家，世界排名第9，今年也將達成台灣本土共385家，排名第一的領導地位，因此更要透過醫學美容的專業，放眼晉升世界級的品牌。

▲▼自然美產學高峰會。（圖／記者徐文彬攝）

▲此次高峰會部分顧問受限疫情控管仍透過視訊會議參與。

王令麟表示，東森自然美要打世界盃，最重要的就是要接地氣，與消費者建立起值得信賴且長久陪伴的關係，他要徹底翻轉美容保健、直銷等商業模式，除了以東森嚴選的精神持續行銷全球，也要讓消費者透過體驗及反饋意見，主動分享並了解產品強處，並藉由東森購物、全球最大美妝電商草莓網等平台進行「線上銷售、線下服務」達成全球性服務，讓東森自然美成為MIT品牌新亮點。近期東森自然美除了大陸奉賢上海新廠即將到位，日前已決議到日本沖繩設廠，為進軍東南亞消費市場做足準備，更有放眼全球在2026年達成全球第一美容SPA品牌的雄心壯志。

▲▼ 自然美產學高峰會。（圖／記者徐文彬攝）

▲第二次東森自然美產學高峰會針對新興市場開拓、產品開發及次世代客群拓展等題深入探討。

參與這次高峰會的與會嘉賓中也對東森自然美的發展潛力表示高度肯定，像是臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌認為，東森自然美挾著集團龐大的資源，可建立「醫學」與「美容」聯網，不論是與生技公司結盟或與醫美診所合作，透過精準行銷、客製化等方式，加上一些長期監測的報告整理成論文發表，相信很快能提升國際能見度，只要扮演好東森本身最擅長的資源整合平台角色，未來成果指日可待。

而國立台灣大學生化科技系副教授陳彥榮也認為，在學術界經常會有這樣的研討會，讓各領域專家彼此交流意見，東森自然美用心舉辦高峰會議並邀請專家出席，聽取專業建議的心意在業界實屬難得，相信會成為未來品牌發展的助力；弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民則推崇王令麟聽取專業的誠意十足，呼籲盡速落實研發、生產動能，推動東森自然美升級。

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