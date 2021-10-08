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「蔣總統胡璉將軍八二三手札」　胡璉故居解密60年前密函

▲蔣總統胡璉將軍八二三手札。（圖／取自臉書）

▲蔣總統胡璉將軍八二三手札。（圖／胡璉故居紀念館提供）

 實習記者廖翊慈／台北報導

八二三砲戰時期，先總統蔣公與金防部司令胡璉，彼此有頻繁的機密書信往來，經過六十多年，即將完整解密。胡璉故居紀念館表示，10月11日上午10時在婦聯總會美齡樓舉行新書發表，序言由前總統府資政胡為真所撰，相信可讓這段歷史，更加完整的展現。

《蔣總統胡璉將軍八二三手札 》由胡璉故居紀念館暨研究中心出版，副書名為「秋風 寶劍 孤臣淚」。內容包含由蔣經國先生親自送達司令官胡璉手上的密函，序言由已故的郝柏村將軍，及前總統府資政胡為真所撰，導讀由軍史作家張友樺所執筆。

▲胡璉故居紀念館。（圖／本社資料庫）

▲胡璉故居紀念館於2019年揭牌。（圖／ETtoday資料庫）

胡璉故居紀念館表示，發生在民國47年的八二三砲戰，又稱第二次台灣海峽危機，共軍在數小時內對金門島落下近4萬發砲彈，砲戰期間，雙方海軍艦艇和空軍都餐戰，10月初，共軍宣布放棄封鎖，改為「單打雙不打（逢單日砲擊，雙日不砲擊）」，隨後逐漸減少攻勢，對於這段烽火連天的歷史，所以序言特別提到，「今天當我們恭讀蔣公與胡伯公的來往書信，體會到他們那一代人對國家的奮不顧身。」

胡璉故居紀念館表示，胡璉是一代名將，1949年12月1日，胡璉的第十二兵團，就地改組為金門防衛司令部，胡璉任司令，今天台灣享受「和平紅利」，儘管很多年輕一代都已不知胡璉對台灣的貢獻，可是已故前國防部長郝柏村的感言，或許是最好的註解，「胡璉將軍一生戎馬，勳業彪炳，功在國家」，我有幸追隨在將軍麾下，為我軍旅生涯中最不可或忘者，感到無比光榮。」

胡璉故居紀念館表示，為了紀念胡璉將軍，經過爭取，2019年4月10日胡璉故居紀念館暨研究中心揭牌，館內展出胡璉的青天白日勳章等珍貴文物，這是1943年胡璉在石牌保衛戰，以國民革命軍第11師師長，帶領部隊奮戰殲滅日本軍隊後獲頒，特別具歷史意義。

新書發表會將於10月11日上午10點，在婦聯總會美齡樓舉行，現場來賓將有八二三戰役參戰老兵及後代（郝龍斌與吉民立等人），歡迎各界人士共襄盛舉。

▲胡璉故居紀念館。（圖／本社資料庫）

▲經新北市文化局判定為歷史古蹟。

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