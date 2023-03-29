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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

▲▼前總統陳水扁。（圖／記者杜冠霖攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁29日出席「凱達格蘭學校創校二十週年之回顧與展望」圓桌論壇，會中，他提及，前行政院長郝柏村曾提出「六年國建」政策，內容包含北宜高速公路等多項建設，預算書裡卻一毛錢都沒編給北宜高速公路，「在騙肖仔！」陳水扁回憶，自己在預算編列報告時越講越氣，後來把預算書撕破丟到郝柏村臉上，「因為你在騙大家！」

陳水扁指出，六年國建是郝柏村重大政策，但自己當時作為立法委員，應該監督政府施政，當時就發現六年國建的預算書裡竟沒有編列北宜高速公路預算，這是相當重要的建設、預算居然一毛錢都沒編，「在騙肖仔！」

陳水扁回應，當時在預算編列報告上台時、越講越氣，後來氣不過就把預算書撕破，跑到郝柏村座位面前，把預算書用拋物線丟到他臉上，郝柏村當時很生氣「你怎麼能這樣對我！」陳則直言，「但我就是要這樣對你，因為你在騙大家。」

陳水扁表示，自己犧牲色相、變暴力犯，但隔一年，北宜高速公路預算就正式編列，後來北宜一直無法貫通，「也是我總統任內貫通、順利完工並通車，當時我確實十分衝動，但沒有當時的衝動，就沒有後來的北宜高速公路通車，這是我非常欣慰的地方。」

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關鍵字：

陳水扁郝柏村北宜高速公路六年國建

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