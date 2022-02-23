31年前的今天！李登輝召開國統會　通過國家統一綱領草案

▲前總統李登輝、前行政院長郝柏村。（圖／翻攝李登輝基金會臉書）



記者杜冠霖／台北報導

1991年2月23日、31年前，國家統一委員會第3次會議通過《國家統一綱領》草案。該綱領在前總統李登輝推動下完成，藉以安撫統派和避免臺灣獨立的可能性。次任總統陳水扁就職時承諾「四不一沒有」中包括「沒有廢除國家統一綱領與國家統一委員會的問題」，但仍在2006年宣告廢止國家統一委員會、《國家統一綱領》。

《國家統一綱領》曾經是李登輝執政期間中華民國政府對於中國政策的最高原則，該原則最終於2006年2月27日由陳水扁於國家安全會議裁示「終止適用」，並於隔日正式宣告國家統一委員會與《國家統一綱領》終止運作與適用。

以下是《國家統一綱領》的內容

一、 前言

中國的統一，在謀求國家的富強與民族長遠的發展，也是海內外中國人共同的願望。海峽兩岸應在理性、和平、對等、互惠的前提下，經過適當時期的坦誠交流、合作、協商，建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國。基此認識，特制定本綱領，務期海內外全體中國人同心協力，共圖貫徹。

二、 目標

建立民主、自由、均富的中國。

三、 四大原則

甲、 大陸與臺灣均是中國的領土，促成國家的統一，應是中國人共同的責任。

乙、 中國的統一，應以全民的福祉為依歸，而不是黨派之爭。

丙、 中國的統一，應以發揚中華文化，維護人性尊嚴，保障基本人權，實踐民主法治為宗旨。

丁、 中國的統一，其時機與方式，首應尊重臺灣地區人民的權益並維護其安全與福祉，在理性、和平、對等、互惠的原則下，分階段逐步達成。

四、 三個階段的進程

甲、 近程（互惠交流階段）

（一）以交流促進瞭解，以互惠化解敵意；在交流中不危及對方的安全與安定，在互惠中不否定對方為政治實體，以建立良性互動關係。

（二）建立兩岸交流秩序，制訂交流規範，設立中介機構，以維護兩岸人民權益；逐步放寬各項限制，擴大兩岸民間交流，以促進雙方社會繁榮。

（三）在國家統一的目標下，為增進兩岸人民福祉：大陸地區應積極推動經濟改革，逐步開放輿論，實行民主法治；臺灣地區則應加速憲政改革，推動國家建設，建立均富社會。

（四）兩岸應摒除敵對狀態，並在一個中國的原則下，以和平方式解決一切爭端，在國際間相互尊重，互不排斥，以利進入互信合作階段。

乙、 中程（互信合作階段）

（一）兩岸應建立對等的官方溝通管道。

（二）開放兩岸直接通郵、通航、通商，共同開發大陸東南沿海地區，並逐步向其他地區推展，以縮短兩岸人民生活差距。

（三）兩岸應協力互助，參加國際組織與活動。

（四）推動兩岸高層人士互訪，以創造協商統一的有利條件。

丙、 遠程（協商統一階段）

成立兩岸統一協商機構，依據兩岸人民意願，秉持政治民主、經濟自由、社會公平及軍隊國家化的原則，共商統一大業，研訂憲政體制，以建立民主、自由、均富的中國。

《國統綱領》是時代的產物，是李前總統為調和當時的統獨問題而推動、完成，在當時的時空背景下曾存在各種「兩岸密使」，企圖影響政局，李登輝因此以「有條件、有階段，沒有時程表」的《國家統一綱領》，為兩岸之間建立一道防火牆，以落實「不爭論統獨、全力推行民主改革」的策略。

當台灣的民主化成功後，《國統綱領》的存廢就成為國家邁入下一階段將面對的問題，故這個綱領與國統會便在2006年由陳水扁總統宣布終止運作及適用。台灣的統獨問題至今仍未完全解決，社會上仍然存在的部份的分歧，為此我們仍將持續努力不懈，為台灣的未來努力，也守護李前總統所推動的民主化台灣。