台大研發30秒快篩儀　博恩爸「曾文毅」也是研發人

▲台大研發30秒快篩儀，博恩的父親是研究教授之一。（圖／翻攝「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」）



網搜小組／柯振中報導

台大近日發明新儀器，只要30秒的時間，就能進行肺炎快篩，就連無症狀患者也適用。這款儀器由台大醫學院醫才影像研究所的3名教授帶領師生研發。其中一名教授「曾文毅」被起底，竟然是網紅「博恩」的父親，曾文毅的「超神學歷」也再次被挖出來。

台大醫學院最近研發一款「肺炎行動篩檢儀」，只要將兩片電路板放在肋骨兩側，就像照小型X光，肺部是否有浸積水、受損的狀況，都能從儀器上反應。台大醫學院醫材影像研究所長林世明指出，研發儀器的靈感，主要來自SARS，「過去我們團隊做SARS病毒（篩檢）的時候，SARS病人他會有肺積水。然後新冠肺炎的病人，他會有大量痰液。」

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▼台大研發30秒快篩儀，可以迅速檢測，肺部是否有積水的狀況。（圖／翻攝《東森新聞》）



這款儀器由台大醫材影像研究所教授林世明、李嗣涔、曾文毅等3名教授，帶領多名師生一同研發。消息傳到PTT上，引起一陣熱議，隨後有眼尖的網友發現，這名「曾文毅」教授疑似是網紅「博恩」的父親，「博恩他爸」、「曾文毅是博恩他爸ㄟ」、「曾博恩爸爸超強」、「是博恩爸爸？」

引起熱議後，曾文毅教授的「超神學歷」也再度曝光。曾文毅教授擁有「清華大學核子工程學士、台灣大學學士後醫學系醫學士、麻省理工學院核工系放射科學博士、哈佛醫學院博士後研究」的學歷，還擔任過哈佛醫學院放射線科的講師、台大醫學院光電醫學研究中心教授，超狂經歷讓網友大讚「這簡直不是學霸，而是神人了」。

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