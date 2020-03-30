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逛好市多見感動畫面　「反觀歐美日…」他推爆：在台灣很幸福

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▲▼狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲逛好市多驚見「物資滿倉」，他推爆：「反觀歐美日，在台灣很幸福。」（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發，各國政府接連祭出鎖國、封城等嚴厲措施，造成民眾恐慌爆發囤貨、搶購物資風潮。一名網友日前在逛美式賣場好市多時，發現貨架上還有滿滿的食物與民生用品，讓他不禁感慨「覺得在台灣很幸福。」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己28日到好市多購物時，發現貨架上還有非常多物資，讓他直呼「反觀歐美，甚至東京，覺得在台灣很幸福」。照片可以看見，貨架上不論是米、麵包或衛生紙，還是冰櫃中的生鮮肉類，所有民生物資幾乎都供應充足，沒有出現缺貨的情況。

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▲▼狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲貨架上米、麵包或衛生紙等民生物資相當充足。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說／下同）

其他網友看了紛紛留言，「真的不用囤貨，生在台灣真幸福」、「台灣NO. 1 」、「台灣真好，愛我們的國家」、「請珍惜，不要再煽動搶物資，台灣的幸福大家一起守護」。但也有人說，「我們疫情如果跟歐美一樣，就看不到這景象了」、「很明顯前幾天你沒去好市多」、「我今天去一串衛生紙都沒有。」

▲▼狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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