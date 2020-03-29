疫苗專家：用疫苗控制疫情的可能性不大「還是要靠自己！」

▲大陸的新冠病毒疫苗已在進行人體試驗。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際疫苗學會前主席、美國麻省大學醫學院終身教授盧山29日表示，用疫苗控制新冠肺炎疫情的可能性不大，一個是研發上來不及，一個是政治家下不了決心，疫情還是要自己控制，靠公共衛生、隔離、醫院等手段。

盧山在「第二屆新冠肺炎多學科論壇」上指出，疫苗做不做得出來、什麼時候出來，有四個因素決定，第一個是科學，科學的基礎理論足不足夠；第二個是技術，研發出來後有沒有辦法量產；第三個是監管機構的嚴格程度，疫苗的安全程度能不能過關；第四個是社會，對疫苗的需求程度有多高。

▼國際疫苗學會前主席、美國麻省大學醫學院終身教授盧山。（圖／翻攝澎湃新聞）



盧山認為，從技術可能及疫情需要方面來說，用疫苗控制疫情的可能不大，一個是來不及，一個是政治家下不了決心，「疫情還是要自己控制，靠公共衛生、隔離、醫院等手段。」

不過，盧山也提到，若疫情到了秋天真的完全消失，疫苗還是應該要做下去的，全世界都會做到底，無論如何，也有了一個平台，能夠讓大家為了未來做準備。

此外，盧山還稱讚「方艙醫院」的成功，他說，起初大家都很擔心，那麼多感染者待在一起，不是會造成更大的感染，後來看這些人在方艙跳舞、看書、聽音樂，「為什麼？他們在家很緊張，到急診室排隊，把醫療體系壓垮，那不如把他們放在外面，所有問題迎刃而解，要不然全國再調4萬個醫生也解決不了，病房就那麼多。」

▼武漢「方艙醫院」已經休艙。（圖／翻攝自新華網）

