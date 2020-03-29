幾乎每天碰面！英女王貼身侍從確診　王室瀰漫恐慌：下一個是誰

▲ 英國女王伊莉莎白二世的貼身侍從驚傳確診新冠肺炎。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國查爾斯王儲（Prince Charles）及首相強生（Boris Johnson）先後確診新冠肺炎，震驚外界。28日又有消息指出，一名替英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）送餐、照顧愛犬的侍從也確認染病。女王周遭接連出現確診病例，也讓王室頓時陷入一片恐慌。

根據《太陽報》報導，白金漢宮22日驚傳有工作人員確診，消息人士本周證實，一名王室侍從在接受新型冠病毒檢測後，呈現陽性反應，目前已經在家中進行隔離。這名侍從已經為王室服務多年，他在半年前獲得升職，晉升為女王的貼身侍從，平時主要負責替女王進行送餐服務、消息彙報、信件寄送、介紹來賓，以及帶女王的2隻愛犬瓦肯（Vulcan）和坎迪（Candy）散步，幾乎每天都會與女王會面。

▲ 白金漢宮人員染疫，王室瀰漫一片恐懼。（圖／路透）

「我實在不敢想像他們接觸的距離有多近…」這名消息人士說到，由於這名侍從已經是女王身邊第3起確診病例，整件事情變得相當嚴重，雖然王室好幾十名員工都已經進行過病毒檢測，呈現陰性反應，但王室目前仍舊瀰漫著一股僅緊張、恐懼的氣息，「現在每個人都在想，下一個會輪到誰？接下來到底應該怎麼做？」

據悉，為了安全起見，93歲的女王與丈夫菲利普親王（Prince Philip）已在19日移居溫莎城堡（Windsor Castle），負責服侍2人的工作人員也精簡化，盡可能避免讓女王受到感染。白金漢宮發言人數次強調，女王身體健康，至於其餘個別員工的健康狀況，則不多加回應。

除此之外，另一名消息人士對此表示，「人們對於『可能會發生的事情』、『這樣的狀況到底持續多久』還有『萬一有皇室成員去世，該怎麼辦』等問題感到不安，目前王室人員也緊急召開會議，就王室成員死亡等最為嚴峻的情況，討論相關應對計畫。