出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

▲中央流行疫情中心29日新增死亡案例。（資料照／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）截至3月29日累積確診298例，在29日晚間傳出第3個死亡案例，個案為案108奧捷團40多歲領隊。中央流行疫情指揮中心證實，確實增加一名死亡案例，「該個案本身就在加護病房，狀況本來就嚴重」，在29日晚間不幸不治身亡。

據了解，案108奧捷團領隊於5日帶團至奧地利、捷克旅遊，在14日回台，17日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並通報。該案也於19日確診新冠肺炎，馬上進行住院隔離，後來也進到加護病房治療，確診11天後不幸過世。

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事實上，同屬奧捷團的案61（南部50多歲女性）、案72（南部70多歲女性）、案104（40多歲女性）分別在16日、17日以及19日都確診新冠肺炎。

▲ 3月5日-14日奧捷團全團至今有4人確診。（示意圖／記者李毓康攝）

台灣目前累計確診達到298例、3人死亡，根據指揮中心統計，目前已經有39人解除隔離。對此，指揮中心發言人莊人祥指出，目前還有11例使用呼吸器，都在加護病房，但是哪幾例個案就不方便透露。

據統計，28日國內新增528例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計29,915例（含26,922例排除），其中298例確診（今日新增案284至298），分別為255例境外移入及43例本土病例。確診個案中已3人死亡，39人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。