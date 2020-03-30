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「第一次武漢包機台灣願意提供1萬件防護衣」　王定宇：中國拒絕

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▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲第三批滯留湖北的旅客返台。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者蘇龍麒台北29日電

民進黨立委王定宇29日表示，台灣在2月初的第一次武漢包機時，表達願意提供1萬件防護衣給中國，但湖北台辦以飛機另有任務回絕，後來就沒有了下文。

長期是立法院外交及國防委員會成員的王定宇晚間告訴中央社記者，第一次武漢包機中國堅持用東方航空的飛機來台，當時台灣的疫情不嚴重，但武漢的疫情最嚴重時，台灣曾表達願意提供1萬件防護衣。

不過，湖北台辦表達謝意後，以「飛機另有任務」、「另外再安排」為由婉拒，但後來就沒有下文。

王定宇推測，中國打算形塑中國照顧台灣，中國與台灣共同防疫的政治操作，只不過後來疫情擴散超乎想像，全案就停下來。

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲王定宇認為，台灣對中國的善意從汶川地震至今都沒有吝嗇過。（圖／記者林敬旻攝）

他指出，反觀台美合作不是建立在救急，而是建立在互惠，重點不是誰要幫助誰。

王定宇說，雙方發表聯合聲明後，台灣實際上還沒有支付過口罩，但台灣目前每週口罩產量達到8400萬片，拿其中10萬片換30萬套防護衣原料，是絕對划算的。

他指出，台美雙方合作開發疫苗與快篩，開發成功後，開發國可以優先使用，對台灣是好事，對美國也是好事，雙方是互惠的關係。

王定宇說，台灣政府與民間對中國的善意，從汶川地震到現在，對中國人民都沒有吝嗇過，但中國卻沒有感謝過台灣。

他說，最近中國官媒拚命罵台美合作，只要是台灣跟任何國家合作，中國都批評。他指出，中共不要把別人的好意輕易糟蹋，這樣對兩邊關係毫無助益。（編輯：蘇志宗）

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