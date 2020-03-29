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新二代手作果凍花　歡慶兒童節不忘抗疫

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▲移民署南區事務大隊台南市第二服務站，結合台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市第二服務站，結合台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的兒童節即將到來，由於父母的陪伴是給孩子最好的禮物，移民署南區事務大隊台南市第二服務站結合社團法人台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，由來自越南的講師潘羽姍指導3D果凍花手作課程，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。

▲移民署南區事務大隊台南市第二服務站，結合台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嬌豔欲滴的果凍花不僅是甜點，更是藝術品，現場大小朋友紛紛驚嘆：「太美了，真捨不得吃！」。 該門藝術源自歐洲，在越南發揚光大，潘羽姍表示，果凍花是兼顧視覺、味覺與健康的甜點，所有的顏料都取自天然食品，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，不添加人工色素，可以放心食用。製作過程其實並不複雜，考驗的是力道控制與整體審美，最適合親子共同操作，完成後會有滿滿的成就感。

▲移民署南區事務大隊台南市第二服務站，結合台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然今年新冠肺炎疫情攪局，活動規模大幅縮減，新二代們仍保持正面樂觀的態度，自動自發協助量額溫及消毒，並提醒與會學員全程配戴口罩，儼然是「防疫小尖兵」。更有孩子懂事的說:「因為有很多辛苦的第一線人員堅守工作崗位，我們才能和爸爸媽媽共度這個難忘的兒童節，謝謝他們。」

▲移民署南區事務大隊台南市第二服務站，結合台南市新向陽協會舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳南翰表示，疫情肆虐全球的時候，還好台灣防疫超前部署讓人民保有正常生活，也讓新二代們能感受兒童節的喜悅。晶瑩剔透的果凍花栩栩如生，如春天繁花似錦，移民署藉此祝福新二代擁有燦爛的未來及似錦前程，並期許防疫小尖兵們將來能茁壯成國家的中流砥柱。

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