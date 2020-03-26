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連剪刀都拿不穩！西班牙88歲老奶奶雙手顫抖縫口罩...不捨畫面網淚崩

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▲▼西班牙88歲老奶奶縫製口罩，幫助第一線醫療人員。（圖／翻攝自Facebook／Cristina Gonzalez Alfaro）

▲西班牙88歲老奶奶抖著手努力縫製口罩。（圖／翻攝自Facebook／Cristina Gonzalez Alfaro，如下同）

國際中心／綜合報導

西班牙新冠肺炎疫情處在高峰，目前死亡人數超過中國成為全球第二高，近日一名西班牙高齡88歲的老奶奶顫抖著雙手縫製口罩的影片，在網路引起瘋傳，目前超過600萬次觀看，全球網友紛紛表示不捨心疼。

根據外媒報導，從影片中可以看到，這名88歲老奶奶可能患有帕金森氏症，待在家中縫製口罩，雙手卻不斷擅抖著使用縫紉機，連剪刀都拿不穩，只為了貢獻一己之力，把口罩捐贈給缺乏物資的醫院，幫助第一線醫療人員抗疫。她一邊趕工，還一邊集氣說：「我們一定能脫離這個困境，一點一點的，但是最終會變好的，就像其他事情一樣。」

▲▼西班牙88歲老奶奶縫製口罩，幫助第一線醫療人員。（圖／翻攝自Facebook／Cristina Gonzalez Alfaro）

▲西班牙88歲老奶奶親手縫製口罩，幫助第一線醫療人員。

這段暖心影片瘋傳，網友也留言表示「多麼美麗的人」、「一個偉大的女人，一個戰士，多麼偉大的榜樣。願生活帶回您為人所做的一切」、「一個偶像，我愛她，你的母親多麼偉大，謝謝。」

截至台灣時間26日上午8時，西班牙死亡人數達3647人，確診人數25日爆增7457人、全境確診達4萬9515人，現年63歲的西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo）也對新型冠狀病毒測試呈陽性。

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