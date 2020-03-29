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銅鑼燒2.0！銅鑼餅遇到客家福菜　花蓮好客手作課做出新滋味

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▲邀請客家料理達人邱春蓮老師來授課，以客家福菜為內餡，外型以大鑼為造型，做出屬於客家味的銅鑼燒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

邀請客家料理達人邱春蓮老師來授課，以客家福菜為內餡，外型以大鑼為造型，做出屬於客家味的銅鑼燒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

好客學堂首堂開辦「幸福手作」課程得到熱烈的迴響，為持續推動客家文化，讓更多人瞭解客家精神，花蓮市本次好客學堂以打銅鑼趨吉避凶的習俗，開辦客家銅鑼餅創意料理，運用客家福菜（酸菜）作為內餡，教室裡充滿香氣，大小朋友吃著甜甜鹹鹹的銅鑼餅，都豎起拇指比讚，直說好好吃。

客家大鑼為客家八音樂器之一，是客家庄喜慶場合不可或缺的樂器，客家大鑼又稱本地鑼，是由響銅所製而成，形狀如圓盤，靠鑼槌敲擊鑼面就可發出聲響，還有趨吉避凶之效。這次此次邀請學經歷豐富，同時也是客家料理達人的邱春蓮老師來授課，邱老師利用大鑼的意象研發創意客家點心，有別於日本卡通哆啦A夢最喜歡愛吃銅鑼燒， 滿滿的紅豆餡，邱老師以「充滿福氣的菜」的客家福菜為內餡，外型以大鑼為造型，研發製作屬於客家味的銅鑼燒。

▲邀請客家料理達人邱春蓮老師來授課，以客家福菜為內餡，外型以大鑼為造型，做出屬於客家味的銅鑼燒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉賢在邱春蓮老師的指導下，每一個步驟都親自體驗，最後也完成了台灣銅鑼燒。

花蓮市長魏嘉賢也到場體驗創意料理的課程和學員一起學習製作銅鑼餅，在邱春蓮老師的指導下，從打麵糊、倒入平底鍋製作餅皮，再加入酸菜、花生粉等餡料，每一個步驟都親自體驗，最後還在完成的銅鑼餅上，切成六塊並烙下小老鼠的圖案，這一款創意銅鑼餅不僅有濃濃的客家味，也為今年的金鼠年帶來好福氣。市長女兒也立刻品嚐爸爸做的銅鑼餅，一口接一口，直說「超好吃」！

▲邀請客家料理達人邱春蓮老師來授課，以客家福菜為內餡，外型以大鑼為造型，做出屬於客家味的銅鑼燒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

遠從台南來到花蓮的知名人氣部落客肉魯，這次也特別在現場紀錄，有著2200萬瀏覽率的肉魯，曾是高薪的半導體工程，因為想要宣揚及分享台灣的美景，毅然毅然辭去工作，成為專職的旅遊作家，用照片和文字真實記錄台灣的美麗。他表示，一般人的印象都認為西部的客家的文化比較多，其實東部的客家文化也不少，這次得知花蓮市公所舉辦的這場客家活動，是製作很像銅鑼燒的銅鑼餅，因為覺得很有趣，於是帶著老婆特別來體驗，希望透過手作進一步認識客家文化跟傳統美食。

客家行政事務所長簡莉雯表示，現代人健康意識抬頭，越來越重視養身觀念，為了研發大家能接受的客家創意料理，市公所在和邱老師多次溝通和試驗下，做出特製的銅鑼餅，清香的外皮配上特製的福菜別有一番風味，不愛吃甜食的民眾一定會有耳目一新的感受。期盼打銅鑼、吃銅鑼，招福驅邪，祈求新型冠狀肺炎疫情趕緊結束。

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