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兒童節連假戶外玩翻！13處國家森林遊樂區「12歲以下免費入園」

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▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

記者許展溢／台北報導

4月4日兒童節併同清明連假，林務局今（26 日）表示，4月2日至5日連假期間，12歲以下兒童均可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局表示，國內外已有諸多研究指出，走入自然進行戶外學習活動對孩子有諸多好處，透過戶外活動，除了可以獲得強健的體魄外，遠離電腦與網路，更能夠培養孩子的觀察力、想像力、創造力、邏輯思考力與專注力，激發孩子的天賦。擁有豐富芬多精與負離子的國家森林遊樂區，不但不會人擠人，更讓孩子快樂「放電」，可說是兒童節假期最佳去處。

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▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲12歲以下在兒童節假期都能免費搭太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

另外，林務轄管各國家森林遊樂區已加強防疫措施，包括第一線服務人員配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點都定期執行消毒工作，以及放置消毒用酒精讓大家使用，請大家安心前往遊憩。又為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須有成年人陪同。如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至「林務局-森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

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