台灣15確診出現「失去嗅覺、味覺」　醫師：病毒破壞不確定可恢復！

▲失去嗅覺是新冠肺炎症狀之一。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，台灣確診283人，許多人知道症狀包含發燒、咳嗽，但28日新增確診16人中，就有8人出現了喪失嗅覺、味覺症狀。台大小兒科醫師黃立民表示，病毒會在鼻咽部、口腔還有舌頭上繁殖，可能是破壞了受體，或著破壞末梢神經，造成感覺傳不進去，這些人會不會恢復不清楚，其它病毒幾乎不會出現這樣的症狀。

在28日新增個案中，有一半出現類似症狀，案272、273都是失去嗅覺；案275、276都分別失去嗅覺；案282則失去味覺，案271、案274、案283，症狀則包含失去味覺、嗅覺。8人都曾在國外工作、求學或是旅遊。

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▲台大小兒科醫師黃立民。（圖／翻攝東森新聞）

而回溯台灣過往個案發現，從17日公布案75，23日公布的案171、案187；24日公布的案206、207；26日公布的案243、案250，有7名個案分別也都有出現失去嗅覺、味覺症狀。目前全台累計出現失去味覺、嗅覺症狀的有15人。

黃立民也表示，已聽說有病人恢復了，代表有些人症狀是可逆的，但是不是所有人都是可逆的，現在不清楚，基本上應該是可逆的過程，但百分之幾可逆現在不清楚。

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