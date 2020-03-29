6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

▲指揮中心28日舉行例行記者會。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎28日新增16例確診，包括2例本土及14例境外移入；目前共累計283例，分別為241例境外移入及42例本土。根據衛福部疾管署29日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有80例，新北市67例、桃園市29例、台中市28例等，目前仍有6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至29日清晨最新更新，26日新增的16例確診分布在6縣市，以台北市5例最多，新北市4例、高雄市3例、桃園市2例，彰化縣、台南市各1例。

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而如果以總數283例確診來看，台北市依舊最多有80例，新北市67例、桃園市29例、台中市28例、高雄市22例、彰化縣13例、台南市12例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心28日表示，27日國內新增888例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬9389例（含2萬6330例排除），其中283例確診（28日新增案268至283），分別為241例境外移入及42例本土病例；確診個案中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

各縣市確診人數總數如下：

台北市：75→80（+5）

新北市：63→67（+4）

桃園市：27→29（+2）

台中市：28（持平）

高雄市：19→22（+3）

彰化縣：12→13（+1）

台南市：11→12（+1）

新竹市：6（持平）

屏東縣：5（持平）

新竹縣：4（持平）

雲林縣：4（持平）

苗栗縣：3（持平）

基隆市：3（持平）

嘉義市：3（持平）

南投縣：2（持平）

宜蘭縣：2（持平）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0