　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心28日舉行例行記者會。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎28日新增16例確診，包括2例本土及14例境外移入；目前共累計283例，分別為241例境外移入及42例本土。根據衛福部疾管署29日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有80例，新北市67例、桃園市29例、台中市28例等，目前仍有6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至29日清晨最新更新，26日新增的16例確診分布在6縣市，以台北市5例最多，新北市4例、高雄市3例、桃園市2例，彰化縣、台南市各1例。

請繼續往下閱讀...

而如果以總數283例確診來看，台北市依舊最多有80例，新北市67例、桃園市29例、台中市28例、高雄市22例、彰化縣13例、台南市12例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心28日表示，27日國內新增888例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬9389例（含2萬6330例排除），其中283例確診（28日新增案268至283），分別為241例境外移入及42例本土病例；確診個案中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

各縣市確診人數總數如下：

台北市：75→80（+5）

新北市：63→67（+4）

桃園市：27→29（+2）

台中市：28（持平）

高雄市：19→22（+3）

彰化縣：12→13（+1）

台南市：11→12（+1）

新竹市：6（持平）

屏東縣：5（持平）

新竹縣：4（持平）

雲林縣：4（持平）

苗栗縣：3（持平）

基隆市：3（持平）

嘉義市：3（持平）

南投縣：2（持平）

宜蘭縣：2（持平）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0

ET快訊
台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中！老闆公告尋人　
我們能幫忙！紐西蘭總理PO口罩機器影片「有亮點」　原來是來自
美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

給每任女友一切還是被分手！心理師點破「金錢≠關係」　表達愛有5種方式

台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中！老闆公告尋人　私訊超驚喜

我們能幫忙！紐西蘭總理po口罩機器影片「有亮點」　原來是來自台灣！

老闆蹭鼎泰豐開店…「7天慘倒閉」！永康街排隊人龍消失　狂印優惠券

案269桃機接返台「神秘貴賓」竟是官員兒子！　2人都確診新冠肺炎

在家自製次氯酸水超便宜？化學老師警告：可能產生有毒氣體

急凍14℃返冬「最冷時間點」出爐！鋒面+擾動+冷空氣接力到　彭啟明：下周變天

謊稱買優酪乳！三重男居家檢疫趴趴走「擅離+欺騙」新北重罰20萬

台北檢疫男逃跑高雄闖出國「不繳100萬」　市府31日將狠發催繳令

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

給每任女友一切還是被分手！心理師點破「金錢≠關係」　表達愛有5種方式

台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中！老闆公告尋人　私訊超驚喜

我們能幫忙！紐西蘭總理po口罩機器影片「有亮點」　原來是來自台灣！

老闆蹭鼎泰豐開店…「7天慘倒閉」！永康街排隊人龍消失　狂印優惠券

案269桃機接返台「神秘貴賓」竟是官員兒子！　2人都確診新冠肺炎

在家自製次氯酸水超便宜？化學老師警告：可能產生有毒氣體

急凍14℃返冬「最冷時間點」出爐！鋒面+擾動+冷空氣接力到　彭啟明：下周變天

謊稱買優酪乳！三重男居家檢疫趴趴走「擅離+欺騙」新北重罰20萬

台北檢疫男逃跑高雄闖出國「不繳100萬」　市府31日將狠發催繳令

6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

單日260死亡創新高！　英國累計破千「首相、衛生部長都確診」

C羅自願放棄400萬！　全隊減薪為尤文圖斯省下1億美元

全台港式餐廳TOP 10！高雄人激推最好吃烤鴨、必點黯然銷魂飯

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

亞洲紀錄保持人確診　「伊朗英雄」曾拿奧運獎牌創歷史

中國捐「10萬組快篩試劑」　菲律賓：準確率僅4成！我們沒用存起來

搭載光電飛行控制系統　日本獨力設計新一代隱形戰機

好時髦！LV、FENDI把鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

快訊／北韓又發射不明飛行物！本月第4次　南韓、美、日緊急分析

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

台北檢疫男逃跑不繳100萬　將發催繳令

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

5萬kg噁培根竄早餐店！過期豬肉重製賣

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

蹭鼎泰豐開店7天慘倒閉！永康街排隊潮消失

酒精、肥皂洗手除菌率高　清水沖洗幾乎沒用

台中男吃鍋錯過千萬發票！老闆公告尋人

國內感染源不明本土病例已8例

熱爆！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」　一抵台淚崩：14天絕不出門

爸買女兒口罩撲空！下秒暖現曙光

口罩2.0又進化了！他實測推貼心新功能

自製次氯酸水超便宜？恐產生有毒氣體

給每任女友一切　還是「被分手」

更多熱門

相關新聞

單日260死亡創新高！　英國累計死亡破千

單日260死亡創新高！　英國累計死亡破千

英國的新冠肺炎死亡人數今天突破1000人，來到1019例，相較昨天的759 人死亡增加260例。260人是英國爆發新冠肺炎疫情以來，最高單日死亡人數，相較27日增加34%。

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

亞洲鐵餅紀錄保持人確診感染

亞洲鐵餅紀錄保持人確診感染

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

16.5%醫護染疫！西班牙累計5690人亡　關鍵原因曝光

16.5%醫護染疫！西班牙累計5690人亡　關鍵原因曝光

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

台北檢疫男逃跑不繳100萬　將發催繳令

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

京都大學念4年「肥宅→花美男」

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

救命藥在哪　WHO譚德塞回應了！

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

5萬kg噁培根竄早餐店！過期豬肉重製賣

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面