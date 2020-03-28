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千萬母湯！謊報居家檢疫需送醫　消防人員著裝完才發現被騙

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▲▼新北市議員葉元之探訪消防局板橋防疫分隊 。（圖／取自葉元之臉書粉絲團）

▲新北市議員葉元之在臉書指出，有人謊報居家檢疫者需送醫，浪費醫療資源。(圖／取自葉元之臉書粉絲團，下同)

地方中心／新北報導

近日全國居家檢疫者人數飆高，也加重第一線醫護人員的負擔，新北市議員葉元之在臉書指出，居然有人謊報自己是居家檢疫者，要求消防人員協助送醫，等到消防員好不容易穿好防護衣，才發現根本是惡作劇，不僅浪費醫護人員寶貴時間，也浪費醫療耗材。葉元之拜託民眾在防疫期間一定要體恤醫護人員，不要做出這種行為，並痛批惡作劇的人造成大家困擾，「真的很不應該」。

全國目前居家檢疫者高達4萬多人，新北市也有1萬多人，消防局成立檢疫分局，負責接送居家檢疫者去醫院，出發前都要全副武裝，穿戴防護衣、護目鏡及口罩，回分局也要進行全面消毒，光穿防護衣就要花將近半小時，一趟任務下來都要好幾個小時，絲毫不敢馬虎。

▲▼新北市議員葉元之探訪消防局板橋防疫分隊 。（圖／取自葉元之臉書粉絲團）

日前葉元之跑行程路過板橋防疫分隊，特別前去慰問。消防人員表示，一趟防疫任務會比一般任務時間多上三、四倍，心理壓力也比較大，但有些人會謊報自己為居家檢疫者，要求消防員帶他們看醫生，像是前幾天半夜，就有一個女生只因和男友吵架心情不好，就打電話到指揮中心說是居家檢疫者有送醫需求，消防弟兄為搶時間立刻起床全副武裝，後來才查出是個惡作劇，造成大家時間及耗材的浪費。

葉元之特別將慰問過程做成影片貼在網路上，希望大家體恤一線救護人員的辛勞，為他們的努力致敬。

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