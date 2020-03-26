歸南北極殿捐贈災情勘查車1輛　消防局長李明峯代表接受

▲台南市歸南北極殿捐贈災情勘查車1輛，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局26日上午11時，在歸南北極殿舉辦災情勘查車1輛捐贈儀式，由歸南北極殿主委戴榮裕先生代表捐贈，並由消防局局長李明峯接受並頒發感謝獎牌，感謝歸南北極殿善行義舉造福人群。

歸南北極殿除了愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力外，得知消防局保西分隊位處於歸仁地區，因幅員廣闊缺乏災情勘查車執行各項消防救災勤務，便慷慨解囊捐贈災情勘查車1輛，價值約新台幣125萬元，災情勘查車配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，配置於消防局第五大隊保西分隊，可進行各種災害搶救、災情查看回報、狹小巷道搶救及獨居老人弱勢團體關懷等功用，此義舉不但充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

歸南北極殿主祀玄天上帝，昔日當地人稱「松仔腳上帝廟」。據廟方沿革之記載，至今已有3百多年的歷史，相傳於明末清初有位福建剃頭師父，渡海來台求發展，為求庇祐，遂將在家供奉的玄天上帝神像帶在身邊守護，來台後因居無定所，便攜帶神尊走遍府城大街小巷、鄰近鄉鎮沿街剃頭。

於康熙46年（西元 1707年）來到歸仁松仔下剃頭，告一段落，準備繼續前往下一個庄頭時，扁擔卻抬不動，有如生根紮住，正感疑惑之際，有一耆老提議用銅錢當筊在神像前請示，經玄天上帝指示欲在此落腳。地方士紳有感於上帝公靈感，初時，因陋就簡結草為屋，而成為北極殿之肇基。爾後，乾隆56年（西元1791年）、嘉慶19年（西元1841年）、同治3年（西元1864年）與光緒32年（西元1906年）皆曾發起重建。經過鄉民的協力合作，新廟於民國90年建造完工，氣勢非凡。歸南北極殿廟口有棵列入縣府農業局保護的百年神榕，廟中還有「祈求牆」供民眾將祈求籤填寫，前往正殿向上帝公參拜後，將此籤貼在牆上即可，據說相當靈驗！

歸南北極殿致力社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，從2008年起陸續捐贈台南市消防局救護車1台、小型細水霧消防車1台及勤務機車2台，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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