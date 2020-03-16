獨／鐵皮屋傳3天垂死「鳥叫聲」　真相逆轉！屋主笑：開瓦斯送最後一程

▲邱小姐敘述當天聽到鳥叫聲，以為是受困的情況，最後才發現住警器的電力不足警告 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是神結局！高雄市一名邱小姐的住家一樓鐵皮傳來「鳥叫聲」，這一叫就叫了3天，讓邱小姐懷疑是不是有鳥受困在一樓鐵皮屋頂，只好拜託擔任消防員的鄭姓友人前來查看，不過最後才發現這個鳥鳴，其實是裝在一樓天花板的「住警器」快沒電力的「警告聲響」，知道真相的邱小姐才恍然大悟，開玩笑說要開瓦斯，送這顆住警器「最後一程」。

11日高雄市消防局的網路小編鄭又誠，原本在外勤工作的他，突然接獲自家朋友邱小姐的拜託，她表示這幾天住處的一樓鐵皮屋頂有傳來「鳥叫聲」，而且是越來越微弱，她懷疑是有鳥受困在鐵皮屋頂，希望鄭又誠能幫忙查看一下。鄭又誠下班之後，立刻前往邱小姐的住家了解，還真的有「鳥叫聲」，所以他趕緊借鋁梯要爬上去查看。

▲邱小姐敘述當天聽到鳥叫聲，以為是受困的情況，最後才發現住警器的電力不足警告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲就是這顆在一樓天花板的住警器發出「鳥叫」聲 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是爬上鋁梯的鄭又誠，越爬越覺得奇怪，因為鳥叫聲越來越靠近自己，但是卻看不到任何鳥的蹤影，這才發現所謂的鳥叫聲是出自一樓天花板的「住警器」，原來是住警器因為快沒有電力，所以發出的警告聲響，而邱小姐自己也忘記三年前裝過住警器，才發生這一起烏龍鳥受困案件。

這件事也讓邱小姐覺得很尷尬，等到鄭又誠爬下鋁梯之後，邱小姐說既然都快沒電了，不如開瓦斯讓住警器偵測到之後，一次「叫」個過癮，算是幫住警器「送最後一程」，聽完這段話，大家都笑了。這起案件雖然是烏龍，不過鄭又誠還是提醒市民應該要在住家之內裝設「住警器」來提醒，甚至在高雄市消防局的臉書上，還刻意製作一段《我們與裝逼的距離》來呼籲大家，重視住警器。

▲住警器。（圖／記者吳奕靖攝）