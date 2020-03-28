台大索「確診者足跡」遭拒怒發聲明　中研院83字回應了

▲台灣大學。（圖／記者張一中攝）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院日前爆發群聚感染，因台灣大學與中研院關係密切，希望索取確診者足跡資訊，但中研院回應「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」，台大昨日罕見深夜發文指出，少部分人因不理解本校措施而率爾批評，「深表不以為然」。對此，中研院今（28日）也發聲明回應。

台大表示，中研院日前公布確診病例後，該校即與中研院聯絡，希望進一步索取確診者足跡資訊，以便採取應對措施時，卻被告知衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊。台大說明，由於該校與中研院來往密切，僅過去兩週與中研院有接觸之教職員工生人數即高達732名，台大認為，若不能掌握其確診者足跡，即可能造成本校防疫缺口。

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台大也罕見動怒表示，少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然；未來本校仍將視疫情，隨時調整本校防疫措施，以確保台大校園安全。

對次，中研院今日回應，感謝此期間衛福部在防疫專業上的協助；對於各校所採取的措施，予以尊重理解。中研院並重申，越困難的時刻越要理性、互相幫忙，珍惜人際間的良善與信任。以理性與關懷，戰勝病毒。

▲中研院。（圖／資料照）

根據先前中研院公布在官網上的資訊，該院已公布4位確診個案均為同一工作場域，活動範圍以物理所為主，目前病況穩定康復中。

中研院在23日的防疫工作報告也進一步提到，有許多同仁關心確診同仁是否有到過體育館，經向防疫團隊查證，有一位確診同仁在12日下午會議之後，於 6:30左右進入體育館，約晚上8:25離開，但無法確定使用那些設施；其他確診同仁12日後都沒有到過體育館，4位都未到活動中心用餐。「院內有專家認為若該實驗室確診同仁當天被感染，幾小時之內，病毒未充分發展，未具有傳播力，請同仁不必過於擔心。」

由於台大與中研院來往密切，台大祭出嚴格措施，要求近兩週曾去中研院的師生必須自主健康管理。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日被問到這個問題，他表示，部份學校有比較積極或是甚至超前部署的做法，「我們這邊比較不以為然」，這也是為何比較歡迎中研院把相關足跡公布，比較不會讓其他大學院校做過多的更大的限制學生和老師的作為。

