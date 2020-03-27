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段宜康道歉了！指控馬英九「收企業1億元」　法院判臉書貼文一天

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▲▼民進黨立委段宜康。（圖／記者潘永鴻攝）

▲民進黨前立委段宜康27日發出道歉聲明。（圖／資料照片／記者潘永鴻攝）

 記者陳羿妏／綜合報導

民進黨前立委段宜康2014年在電視節目及個人臉書，爆料前總統馬英九在2008年大選前，收受電子公司老闆2億政治獻金，還影射馬英九在亞翔公司合併合併公營事業中，疑似收受1億元對價，遭最高法院判賠60萬元，並且PO臉書道歉貼文一天，27日稍早，段宜康本人也在臉書發表道歉聲明：「向馬英九表達最高歉意」。

▲段宜康道歉聲明（圖／翻攝臉書）

▲段宜康道歉聲明。（圖／翻攝臉書，下同）

段宜康2014年12月間於電視政論節目爆料，2008年大選期間，有某電子業大亨，找了幾個人集資捐了一筆政治獻金2億元給馬英九。2015年1月間，段宜康還在個人臉書上二度PO文，影射「馬英九在2008年收受上市公司亞翔工程1億元，亞翔之後順利合併榮民工程公司」。

馬英九不滿，起訴求償1000萬元，並要求在四大報上登報道歉。一審判決段宜康須賠60萬元，並登報道歉，案經上訴二審後，高院維持原判金額，但登報道歉則改為在段宜康的個人臉書上，以不限制閱讀權限方式，刊登道歉聲明1日，全案再上訴至三審後，最高法院16日維持二審見解，仍判段宜康敗訴，須賠償60萬元，並在臉書上道歉1日，全案確定。

▲段宜康道歉聲明（圖／翻攝臉書）

另外，法院也明確指出，段宜康必須於命令後15日內，執行臉書道歉貼文一事，若沒有依規定履行，將處3萬元以上30萬元以下怠金。

段宜康道歉聲明全文：

道歉人段宜康公開對外指稱馬英九先生於2008年收受亞翔工程股份有限公司負責人一億元捐款，影射亞翔工程股份有限公司合併榮民工程股份有限公司之對價乙事，屬不實言論，造成馬英九先生之名譽受到嚴重損害，道歉人段宜康特向馬英九表達最高道歉。


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