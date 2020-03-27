立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

▲立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，立法院秘書長林志嘉日前指出，若2位立法委員確診，立法院就會關閉院區改成視訊遠距會議。林志嘉27日受訪時表示，立法院針對視訊會議，已經在上個禮拜就院務會議進行操演，經過與國民黨立委、程序委員會召委曾銘宗的討論，下週二將在程序委員會進行第二階段的測試。

立法院長游錫堃18日已與院內一級主管進行視訊會議測試演練，游錫堃當時表示，此次新冠肺炎疫情衝擊全球，立法院是國家的最高立法機構不能停頓，考慮到未來疫情不知道何時結束下，因此一定要超前部署。

民進黨立委劉世芳、張廖萬堅、台灣民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等人27日中午於立法院舉行「立法院數位國力促進會」成立大會，林志嘉會後受訪時表示，立法院針對視訊會議，已經在上個禮拜就院務會議進行操演，經過與國民黨立委、程序委員會召委曾銘宗的討論，下週二將在程序委員會進行第二階段的測試。

▲立法院秘書長林志嘉。（圖／記者李毓康攝）



林志嘉說，屆時包括曾銘宗與所有程序委員會的委員，都會待在自己的辦公室進行視訊會議，如果當天運作順利，接下來就會再拜託其中一個常設委員會進行實作。

林志嘉重申，立法院如果真的有兩位委員確診新冠肺炎，一定會馬上請游錫堃召開朝野協商，決定是要改成部分視訊會議，或者乾脆停會，一切都由朝野協商決定，不過幕僚單位已經有準備視訊會議的軟硬體。

有關線上投票的規劃，林志嘉表示，現在的確有點困難，但會盡量克服。

唐鳳受訪時則表示，只要立法院有需求，他一定都會全力協助與支持，在自己四年前加入行政團隊時，針對遠距辦公的條件，就已經有累積經驗與技術，他也非常願意幫助各機關導入數位化政策的想法。

▼行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）



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