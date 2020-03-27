大陸稱「美國人從台灣搭機入境後確診」　陳時中：已連絡對方但已讀不回

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

上海市衛生健康委員會公布有美國人從台灣搭機到大陸後確診新冠肺炎，對此，陳時中回應，目前還在連絡該名美國人，但對方已讀不回。

上海市衛生健康委員會今(27日)公布有美國人在25日從台灣搭機到大陸，入境後確診，對於此名美國人是否在台灣就已受到感染，以及可能的接觸者，指揮官陳時中表示，目前一切都還在連絡中，「但是對方已讀不回」，指揮中心會盡量連絡掌握情況，確保不會出現防疫破口。

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中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內再確診15例新冠肺炎，都是境外移入，分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月15日至25日，發病日介於3月8日至25日。個案發病前，以美國(7例)及英國(6例)為主要活動國家，出國目的多為工作(8例)或就學(5例)。

指揮中心表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去(2019)年8月至美國就學，並於今(2020)年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人(案218，3月17日發病)，案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。

指揮中心指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。其餘個案詳情請參閱新聞稿附件。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。