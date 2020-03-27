羅斯福號航母再傳「至少20名水兵確診」！　海軍下令全船檢疫





▲據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國尼米茲級核動力航母羅斯福號爆發新冠肺炎群聚感染，繼25日出現3名水兵確診後，27日更傳出至少再增20名水兵染疫。航母已從菲律賓海域往東航行，將在關島停靠，海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）下令，全船5000官兵全數接受檢測。

羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）25日證實3名水兵確診，海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）表示，船隻15天前曾在越南峴港停靠，但當時當地並未傳出疫情，加上船上人員進出多靠直升機，因此難以釐清傳染途徑及原因。

處理措施先將3名水兵以直升機載運至關島的國防部醫院，船上有過接觸史的官兵也立即進行隔離。《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，不到2天的時間，羅斯福號再次傳出水兵確診，人在五角大廈的莫德利26日於防疫簡報中指出，新增5名確診水兵，同樣以直升機送往醫院隔離；他說，船上5000名官兵正隨船前往關島，商討下一步該怎麼做。

▲羅斯福號準備在關島停靠。（圖／翻攝自美國海軍官網）

「我們正在對船上所有人進行百分百檢疫，確保不論是多大規模的群聚感染，我們都有辦法盡快控制」，莫德利要大家知道羅斯福號不會因此從母艦變弱雞，「我還是要強調，這艘船如果現在被賦予任務，仍然有充足的執行能力。」他說船在關島停靠後，並不會開放官兵下船，他們除了船上沒有任何地方可去；美國太平洋艦隊發言人瓦斯奎茲（U.S. Pacific Fleet ）表示，暫時不知道船艦靠港時間多久。

莫德利前腳剛結束防疫簡報，壞消息後腳就到。多家媒體開始報導，羅斯福號上實際確診人數並非只有5人，而是2打那麼多。瓦斯奎茲對此拒絕回應；吉爾迪稍後在聲明中寫道，隨著全員檢疫進行，已經發現更多的確診官兵，而軍方極為重視病毒威脅，將盡快診斷出船上所有人染疫與否，並針對個案立即進行隔離，以防止疫情擴大，「沒有任何一位確診的水兵被送醫或是症狀嚴重」，全都處於隔離狀態，待免疫系統漸漸恢復。

吉爾迪的聲明中接著指出，停靠關島是羅斯福號的預定行程，船上的醫療團隊根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的指南形式，同時思考如何盡力加快檢測率。「出現症狀的水兵將是優先處置對象」，「醫療團隊會繼續監察艦上人員的健康狀況，船艙空間的深度清潔行動也已經展開。」