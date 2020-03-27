罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

▲罷韓二階連署書審查中，但民眾卻陸續收到查詢單。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓第二階段目前正處在選委會審查階段，不過參與連署的民眾最近卻持續收到選委會寄出的查詢單，目的要確認連署書是否為本人填寫，並要簽名蓋章後寄回，對此市議員林智鴻痛批，連署書本來就是民眾依照自身意願填寫，現在連署人回覆查詢單根本就是「畫蛇添足」，韓市府出奧步想卡罷韓。

林智鴻說，當時在連署書的簽署階段時，主要還是依照市民的意願填寫，當時簽名蓋章都要本人的主動意願以外，但地址相關的資料可請別人代筆，即便規定已這麼明確，但市選委會卻已寄單查詢的方式有點畫蛇添足，因為這本來就是規定，如果用主觀意識去干擾罷免連署，前幾個星期在立法院時，就有立委質詢中選會後確認，即便連署人未回覆查詢單，連署書仍有效，且市選委會做這個動作並無任何法源依據，也無從認定連署書是否有效。

▲連署民眾收到的查詢單。（圖／記者洪正達翻攝）

Wecare高雄發起人尹立日前就說，這次負責舉辦選舉罷免的機關是選委會，只要求他們行政中立，然而在選委會第98次紀錄，發現他們在公務員人員查對時，有一份2元，剃除一份3元的規定，甚至自由認定有偽造可能，發出查核書有一份25元，案件計酬，這在中華民國史上非常可笑，公務員依法行政，這法源依據在哪？在遊戲規則制定上就已行政偏袒，讓公務員按件計酬，針對連署書找碴，找越多領越多。

尹立更認為陳雄文是政務官，又兼任選為委會主委，有非常高行政裁量權，可決定連署是否有效，陳擔任選委會主委已經嚴重違反行政中立原則、公職人員利益衝突迴避。





▲林智鴻說，寄查詢單根本就是畫蛇添足。（圖／地方中心攝）