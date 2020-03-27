　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲割草團體在Wecare高雄發言人尹立代表下，宣布將在初五啟動第二階段罷韓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓二階連署書審查中，但民眾卻陸續收到查詢單。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓第二階段目前正處在選委會審查階段，不過參與連署的民眾最近卻持續收到選委會寄出的查詢單，目的要確認連署書是否為本人填寫，並要簽名蓋章後寄回，對此市議員林智鴻痛批，連署書本來就是民眾依照自身意願填寫，現在連署人回覆查詢單根本就是「畫蛇添足」，韓市府出奧步想卡罷韓。

林智鴻說，當時在連署書的簽署階段時，主要還是依照市民的意願填寫，當時簽名蓋章都要本人的主動意願以外，但地址相關的資料可請別人代筆，即便規定已這麼明確，但市選委會卻已寄單查詢的方式有點畫蛇添足，因為這本來就是規定，如果用主觀意識去干擾罷免連署，前幾個星期在立法院時，就有立委質詢中選會後確認，即便連署人未回覆查詢單，連署書仍有效，且市選委會做這個動作並無任何法源依據，也無從認定連署書是否有效。

▲▼ 罷韓被查詢 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲連署民眾收到的查詢單。（圖／記者洪正達翻攝）

Wecare高雄發起人尹立日前就說，這次負責舉辦選舉罷免的機關是選委會，只要求他們行政中立，然而在選委會第98次紀錄，發現他們在公務員人員查對時，有一份2元，剃除一份3元的規定，甚至自由認定有偽造可能，發出查核書有一份25元，案件計酬，這在中華民國史上非常可笑，公務員依法行政，這法源依據在哪？在遊戲規則制定上就已行政偏袒，讓公務員按件計酬，針對連署書找碴，找越多領越多。

尹立更認為陳雄文是政務官，又兼任選為委會主委，有非常高行政裁量權，可決定連署是否有效，陳擔任選委會主委已經嚴重違反行政中立原則、公職人員利益衝突迴避。

▲▼林智鴻接受媒體訪問。（圖／記者賴君欣攝）

▲林智鴻說，寄查詢單根本就是畫蛇添足。（圖／地方中心攝）

ET快訊
莉婭「不願看伴侶失控」凌晨打到埔里求救！謝和弦父北上衝警所：
李興文兒夜鬧IKEA！「露屁蛋」坐展示椅DIY喊：從不玩假的
疫情擴大台灣該不該封城　《ETtoday》最新民調公布
嫌檢疫所像監獄！英情侶解禁可領「1天1000元補助」？陳時中
紐西蘭航空搞烏龍！3名外國人「受困桃機」遭開罰
「這裡怎麼還有大麻」謝和弦凌晨暴走直播　警衝到家強制送醫治療
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

ET民調／都什麼時候了還跑趴　93.5％要「這3種場所」暫停營業

國民黨：感謝川普簽署台北法案　行動支持台灣與民主價值

立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0三大目標

譚德塞挨批怪台網軍　總統府嗆：毫無事實根據的廢言

柯文哲打臉黨團「時中下貞昌上」　民眾黨：善意提醒

建議歐美返台應包機　游淑慧：染病比例比武漢回來高

ET民調／78.2％民眾認同「封城措施」　76.4％支持蔡英文發布緊急命令

接血友病母子醫護「國家需要我義無反顧」　蔡英文致謝：有你們真好！

快訊／受附近落雷影響　貓空纜車暫停服務！

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

ET民調／都什麼時候了還跑趴　93.5％要「這3種場所」暫停營業

國民黨：感謝川普簽署台北法案　行動支持台灣與民主價值

立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0三大目標

譚德塞挨批怪台網軍　總統府嗆：毫無事實根據的廢言

柯文哲打臉黨團「時中下貞昌上」　民眾黨：善意提醒

建議歐美返台應包機　游淑慧：染病比例比武漢回來高

ET民調／78.2％民眾認同「封城措施」　76.4％支持蔡英文發布緊急命令

接血友病母子醫護「國家需要我義無反顧」　蔡英文致謝：有你們真好！

快訊／受附近落雷影響　貓空纜車暫停服務！

不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

周天瑋／新冠肺炎是壓垮全球化的稻草？

謝和弦1天前露詭異笑容　直盯火柴燃燒「下秒直接壓舌黏上去」…網全看傻

謝和弦老父串通莉婭報警！　家人看不下去…「大義滅親完整過程」曝光

一個伏地挺身親一下！　軟爛牛頭㹴躺著當「健身教練」

再也無法同台尬舞　小S悲痛現身劉真靈堂！

雨彈來襲！氣象局首發「大雷雨即時訊息」　台東2鄉鎮嚴防大豪雨

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

張宇韶／民眾黨突襲「換時中」國民黨淪苦主不自知

李興文兒夜鬧IKEA！「露屁蛋」坐展示椅DIY喊：從不玩假的　判刑3個月

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

對岸恐ECFA中止　沈榮津說話了

TVBS民調／陳時中滿意度高達91%　蔡英文上升6個百分點

美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價

快訊／台商「類包機」一張票台幣8930被嫌貴　蘇貞昌回應了

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　辦事處粉專挨轟

駐英代表：台灣民主防疫勝過中國

北市4月啟用集中檢疫所　違規外出將強制安置

蔡英文肯定「時中可以走得順」

英情侶可領1萬4補助？　洪孟楷批不懂感恩：政府絕不能給

更多熱門

相關新聞

KMT控連署偷跑　選委會無奈「中央都同意了」

KMT控連署偷跑　選委會無奈「中央都同意了」

高雄「罷免韓國瑜」第二階連署書已送交市選委會進行審查中，不過國民黨議會黨團卻在27日早上召開記者會痛批罷韓連署「偷跑」，希望市選委會撤回連署審查，對此身兼市選委會主委的副市長陳雄文表示，雖贊同市議會黨團意見，不過市選委會屬執行機關，若有相關陳情應訴諸更高的憲政機關。

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

58.2％高雄市民想換市長　陳致中酸：難怪藍營想延期開議

58.2％高雄市民想換市長　陳致中酸：難怪藍營想延期開議

罷韓連署「偷跑」　應認定無效

罷韓連署「偷跑」　應認定無效

高市政府可拒辦罷韓投票

高市政府可拒辦罷韓投票

關鍵字：

罷韓高雄市選委會查詢單連署書

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面