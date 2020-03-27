軌道經濟正夯！　台中捷運綠線G6、G8a基地公開招商

中捷公開徵求綠線G6、G8a基地投資人，開創軌道經濟。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線今年底通車，台中市府即日起公告徵求文心崇德路口G6及文心櫻花路口G8a基地投資人。交通局長葉昭甫表示，G6南北串聯豐原潭子與台中大車站特區，東西銜接新市政與北屯大坑；G8a鄰近逢甲夜市、水湳經貿園區，區位優異，預估總銷達27億及17億，歡迎踴躍申請。

中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線G6基地位於崇德路與文心路口，位於四期重劃區範圍內，周邊有許多特色異國餐廳，品牌專賣店林立，生活圈風貌多元。交通上，南北可串聯豐原、潭子與台中大車站特區，東西鞋街新市政與北屯大坑，開發條件優異。

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▲▼中捷綠線G6（上）與G8a（下）基地分佔700坪及500坪，基地建蔽率及容積率均為70%及500%。（圖／台中市政府提供）

另外，綠線G8a基地位在櫻花路、文心路口，位居台中各開發區交界核心。北有逢甲夜市及水湳經貿園區，東有科博館，南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，區位條件優異。捷運通車後，此站將成為逢甲對外新門戶，不論是投資現在或未來都具有優勢。

葉昭甫說，本案依大眾捷運法公告徵求投資人辦理開發，市府不預設立場，由投資人依市場機制充分發揮，以創造最大開發效益。相較於一般BOT促參案，投資人僅有經營權，本案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分。

交通局補充說，G6及G8a兩地分佔700坪及500坪，基地建蔽率及容積率均為70%及500%，開發項目比照商業區。相關招標資訊已於市府交通局網站－「公告資訊」－「捷運土地開發招商」項下公告，並預計4月下旬辦理招商說明會，歡迎投資人參與，打造台中捷運綠線璀璨雙星。

・停產會崩潰

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